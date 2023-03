Fernando Simón, en Teruel: "No debemos pensar que nuestra salud depende solo del sector sanitario"

El médico epidemiólogo Fernando Simón, que fue portavoz del Gobierno en la lucha contra el coronavirus, ha afirmado este miércoles en Teruel que la salud de la población se consigue mediante el trabajo coordinado de todos los colectivos profesionales y también con la implicación del propio ciudadano.

"No podemos pensar que nuestra salud depende solo del sector sanitario", ha subrayado Simón en el marco de un curso sobre cambio climático y salud que ha impartido en el Campus Universitario de la capital turolense.

Fernando Simón ha trasladado al alumnado la idea de que el bienestar humano está en estrecha relación con la salud animal y ambiental, con la correcta relación del hombre en su entorno y con los hábitos de consumo. Y ha añadido que "es cuestión de que todos, veterinarios, farmacéuticos, filósofos o profesores, por poner solo algunos ejemplos, colaboren en la consecución de la salud".

Aunque el tema de la jornada formativa no ha girado en torno al coronavirus, al término de la misma ha afirmado que la covid no ha desaparecido todavía. Ha puntualizado que "ya no hay crisis" por la mayor pandemia de los últimos 100 años, si bien la covid "sigue estando ahí".

Simón ha apostado por "normalizar nuestra relación con la covid" una vez se conozca el impacto final del proceso de vacunación. El epidemiólogo ha incidido en que los problemas medioambientales influyen de muchas maneras en la salud de las personas.