Las mujeres que teletrabajan comen mejor y tienen más conciencia sobre la nutrición saludable, según ha puesto de manifiesto el último informe de los hábitos de salud y de trabajo realizado por expertos de Tailoryou.

"Al trabajar desde casa, suelen tener más control sobre las elecciones alimentarias y son más conscientes de la importancia de una dieta saludable", han dicho los nutricionistas. De hecho, el 47 por ciento de las mujeres que teletrabajan dice que su prioridad es mejorar su alimentación, por encima de querer mejorar su gestión del estrés, descanso o entrenamiento, según apunta

Y es que, suelen optar por desayunos más completos, incluyendo café (el 63% consume café, respecto al 43% que no teletrabaja) o te, (el 13% de las mujeres que teletrabajan consumen te, frente al 9% que no teletrabaja). Además, un 17 por ciento acompaña el desayuno con bowls de avena y con pan integral (un 55% de las que teletrabajan lo consumen, en comparación al 32% de los que no teletrabajan), y un 24 por ciento añade una pieza de fruta a la primera comida del día.

Por lo contrario, los nutricionistas han avisado de que los trabajadores que van a la oficina disponen de menos tiempo, más estrés y presión por tener que llegar puntualmente, lo que supone que algunas personas se salten el desayuno u opten por opciones poco saludables para ahorrar tiempo.

El informe también ha demostrado que las mujeres que teletrabajan tienen unos hábitos más saludables en relación al consumo de frutas, verduras y legumbres. Y es que, el 72 por ciento de las mujeres que teletrabajan dicen que consumen frutas y verduras diariamente, hecho que contribuye a mantener una dieta saludable y equilibrada.

Además, el 24 por ciento asume que consume legumbres más de 3 veces a la semana. "Las personas que teletrabajan suelen tener más tiempo disponible para cocinar, y este modelo de trabajo fomenta el acceso a alimentos frescos y saludables como legumbres enlatadas o secas, ensaladas o cremas de verduras. Opciones que pueden ser más difíciles de transportar o de encontrar en el trabajo o en la calle, donde los trabajadores se enfrentan a tentaciones de alimentos menos saludables como las máquinas expendedoras o la comida rápida", han recalcado los expertos.