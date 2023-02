Joaquín Egea, candidato de Teruel Existe a alcalde de Alcañiz, prioriza el despegue industrial de Motorland

El senador de Teruel Existe Joaquín Egea ha presentado este viernes su candidatura a la alcaldía de Alcañiz en la sede del partido en la localidad, tras ser ratificado previamente por la Asamblea Plenaria. Egea, que ha estado acompañado por el coordinador general de la formación y cabeza de lista a las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, y algunos miembros del formación política en el Bajo Aragón, ha destacado que el objetivo fundamental de la candidatura que encabeza es que Alcañiz “mire al futuro sin olvidar su rico pasado” y que vuelva a ser “el referente que ha sido en la historia para la provincia y para Aragón”.

Egea ha animado a que Alcañiz ejerza como auténtica capital del Bajo Aragón, y que sea generoso con los pueblos de la comarca: “Tenemos que trabajar por el futuro todos juntos y unidos para lograr que todos los pueblos sean prósperos, o no seremos nada”.

En cuanto a la política local, ha señalado que la localidad “no puede vivir cuatro años más arreglando parches” y para ello están trabajando en el diseño de un programa electoral en el que la base principal será “pensar en un avance paulatino pero firme para que Alcañiz recupere el pulso, y que muchas de las infraestructuras que no funcionan como deben, vuelvan a tener el papel para el que se diseñaron”. Egea ha puesto como ejemplo el caso de Motorland y Technopark, que deben ser, “el auténtico motor industrial del Bajo Aragón”.

El candidato ha agradecido al movimiento ciudadano todo el apoyo que brinda a los candidatos y ha destacado que es el verdadero eje en torno al que se articulan las candidaturas. “Un candidato sin un gran grupo detrás no es nadie”, ha insistido Egea, quien también ha señalado que los tres años de experiencia adquirida en el Senado le han constatado que “si no se aprovechan todas las oportunidades que brinda la política, no se consigue nada para la ciudadanía”. Por todo ello, ha asegurado que se comprometen “a trabajar duro para cambiar Alcañiz, el Bajo Aragón y toda la provincia”.

Por su parte, Tomás Guitarte ha destacado de Egea “su capacidad de trabajo, su compromiso, generosidad y lealtad al proyecto”, así como su carácter decidido y el “ánimo” que siempre insufla y que ha demostrado a lo largo de estos tres años de trabajo en las instituciones en Madrid. Guitarte además ha insistido en que Alcañiz y el Bajo Aragón siempre han sido “estratégicas y prioritarias” para Teruel Existe.

También ha recordado que tanto en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como en las negociaciones mantenidas en los ministerios "siempre han estado presentes algunas infraestructuras e inversiones fundamentales para la comarca, muchas de las cuales se han desbloqueado y están avanzando, como la A-68, o en proceso, como la A-40, y otras que están proponiendo, como la recuperación de la conexión ferroviaria con Samper de Calanda para enlazar la localidad y Motorland con las grandes redes viarias del país."