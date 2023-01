Protesta en Sarrión: “Necesitamos pediatras y ambulancias; están jugando con nuestras vidas”

Sarrión se ha convertido este sábado en epicentro de las quejas de los habitantes del medio rural por la falta de servicios sanitarios. Cientos de vecinos de localidades de la Comarca de Gúdar-Javalambre se han concentrado a las puertas del centro de salud para reclamar pediatras y que el servicio de ambulancias esté activo las 24 horas del día.

Entre los manifestantes ha habido muchos padres con sus hijos pequeños y también alcaldes de la zona, como Hugo Arquímedes Ríos, de Mora de Rubielos; Daniel Riera, de San Agustín; Alberto Izquierdo, de Gúdar; José Luis Alvir, de Arcos de las Salinas; y la regidora de la localidad anfitriona de la protesta, Ana de Miguel. Los asistentes han aplaudido una performance con dos personajes de circo que han reflejado la importancia de contar con médicos pediatras allí donde hay niños.

“Después de que mi hija de tres meses pasara la covid, yo quería que un pediatra le hiciera una revisión, pero en el centro de salud de Sarrión no hay especialista y en Teruel me dijeron que no era motivo para ello”, ha manifestado Ana Isabel Redón, vecina de la localidad. “No hay derecho -ha añadido-, están jugando con nuestras vidas”.

La manifestación ha congregado a vecinos de localidades de la comarca de Gúdar-Javalambre. Antonio García/Bykofoto

Manuel Placencia, padre de una niña de cuatro años y otra de cuatro meses, explica que, al no haber pediatra en el centro de salud, un médico de Familia atiende a demanda a la población infantil. Para las revisiones del niño sano, los vecinos tienen que desplazarse al hospital Obispo Polanco o al centro de Salud Ensanche de la capital turolense, a casi una hora de viaje, donde se les asigna un pediatra. “Al final, con todas las gestiones que hay que hacer y la lista de espera que existe, se demoró la revisión”, ha lamentado.

Una madre, Verónica Izquierdo, ha destacado que viajar hasta Teruel con un niño cuando este se pone enfermo y sus padres deciden llevarlo a Urgencias, se convierte a veces en un calvario. “Un niño con fiebre y llorando al verse en el coche acaba poniendo nerviosos a todos en el viaje; luego hay que aparcar en el lugar, todo son complicaciones en lugar de facilidades”, ha relatado esta mujer.

El área de salud de Sarrión incluye a siete poblaciones. La zona ha registrado un bum de nacimientos en los últimos años debido a la creación de empleo que ha traído consigo el desarrollo del cultivo y la comercialización de la trufa. Allí viven 368 niños de entre 0 y 14 años, pero desde el pasado mes de julio carecen de pediatra al estar de baja la titular. En la misma situación se encuentran los centros de salud de Mora de Rubielos y Mosqueruela, por lo que un total de 821 niños no cuentan con especialista en su comarca.

La plaza en la que se encuentra el centro de salud de Sarrión se ha llenado de pancartas confeccionadas por los vecinos en las que podía leerse “Mismos derechos para todos” , “Pediatra para mis revisiones” o “Pueblos sin servicios, pueblos abandonados”. En la concentración se ha leído un manifiesto que ha destacado el importante papel del medio rural como productor de alimentos para toda la sociedad.

El alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes Ríos, ha expresado su preocupación por la situación del transporte urgente en la zona. Según ha denunciado, por las noches solo habrá una ambulancia operativa para cubrir una extensa zona geográfica que de punta a punta no puede recorrerse en menos de una hora y media. “Esta falta de servicios hace que las parejas jóvenes busquen otros lugares para vivir”, ha advertido.

En el mismo sentido, el alcalde de San Agustín, Daniel Riera, ha advertido de que si por la noche se producen varias urgencias a la vez, la ambulancia tardará mucho tiempo en prestar asistencia. "En una urgencia se va la vida en poco tiempo", ha recalcado.

La alcaldesa de Sarrión, Ana de Miguel, ha animado a sus vecinos a "gritar bien fuerte" para reivindicar que no haya "recortes sanitarios".