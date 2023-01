Confirman la absolución de un hombre acusado de abusar de dos menores por haber prescrito los hechos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Teruel que el pasado mes de junio absolvió a un vecino de la Comarca Comunidad de Teruel acusado de dos delitos continuados de abuso sexual hacia dos primos suyos de corta edad por haber prescrito los hechos.

El tribunal turolense calificó los hechos como abuso sexual, pero apreció la extinción de la responsabilidad criminal del procesado –que negó los sucesos– al haber transcurrido más de 10 años desde que las víctimas alcanzaron su mayoría de edad hasta que se puso la denuncia, en 2019. El TSJA suscribe el fallo de la Audiencia al desestimar el recurso presentado por el abogado de los perjudicados.

La acusación particular alegó en su recurso que los hechos constituyen dos delitos continuados de agresión sexual y no de abuso sexual y que, por tanto, el plazo de prescripción son 20 años, aún no transcurridos. Sin embargo, el TSJA asume, de acuerdo a los hechos acreditados por la Audiencia, que no hubo violencia ni intimidación, por lo que considera correcta la calificación del delito como abuso sexual.

La Audiencia consideró que los hechos se cometían en la cochera de la vivienda del acusado, tras cerrar este la puerta, sacar una manta de las ovejas y exigir a sus primos que realizaran determinadas prácticas sexuales. El acusado ya había cumplido entonces los 18 años y sus víctimas tenían entre siete y nueve años menos.

Los hechos ocurrieron entre 1996 y 1999, pero no fueron denunciados hasta 2019. El trauma arrastrado por uno de los agredidos le llevó a contarlo a su familia años más tarde. Se inició entonces una investigación judicial por la Guardia Civil que sacó a la luz un delito de abuso sexual por parte del mismo acusado hacia un menor con el que contactó por chat. Ocurrió en 2012 en una localidad de las Cuencas Mineras y por estos hechos, el encausado fue condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia de Teruel. En esa fecha, el procesado tenía 34 años de edad y su víctima, 15.