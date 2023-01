Protesta vecinal en Montalbán contra el plan para suprimir paradas de autobús

Medio centenar de vecinos de Montalbán cortaron este miércoles el paso al autobús de línea regular que une Teruel con Barcelona como muestra de rechazo hacia el borrador del plan del Gobierno central que prevé suprimir paradas de transporte público de concesión estatal en 151 municipios aragoneses, 54 de ellos en la provincia de Teruel.

La protesta, convocada a través de las redes sociales por la plataforma vecinal Movimiento de Acción Rural, MAR, comenzó sobre las 10.30, cuando uno de los manifestantes, llevando una maleta, se hizo pasar por un viajero para obligar al autobús a detenerse en Montalbán, puesto que, si no hay nadie en la parada, el vehículo pasa de largo. Acto seguido, un nutrido grupo de vecinos se plantó en la carretera con una pancarta alusiva a su queja impidiendo, durante 15 minutos, que el vehículo reanudara su marcha.

"Ha sido un acto simbólico, con el que hemos querido dar visibilidad a nuestra situación", afirmó uno de los representantes del MAR, Antonio Jiménez, quien destacó que los manifestantes pidieron disculpas al chófer y a los pasajeros del autobús por las molestias causadas y solicitaron "comprensión" hacia la acción que habían realizado.

Jiménez advirtió de que el MAR "radicalizará" sus protestas si el Gobierno central no da marcha atrás en su intención de eliminar paradas en el medio rural. "Mientras en otros territorios ponen gratis los medios de transporte, aquí no podemos coger el autobús que pasa por delante de nuestra puerta; eso no es justo ni tiene sentido", se quejó el portavoz de la entidad convocante.

La reestructuración del Mapa Concesional de Transporte Público Interurbano de Viajeros por Carretera que promueve el Estado deja también sin autobús a Barcelona a otros cinco municipios de las Cuencas Mineras: Utrillas, Escucha, Mezquita de Jarque, Cañizar del Olivar y Castel de Cabra. Sus vecinos tendrán que desplazarse hasta Alcorisa –treinta kilómetros como mínimo– para poder subir al bus.

Otras 48 localidades turolenses pierden paradas de autobús regular interurbano con el nuevo mapa concesional de transporte público, entre ellas, Calanda, con casi 4.000 habitantes; Cella, con 2.600 vecinos; Valderrobres, con 2.500; Calaceite, con 1.000; o Sarrión, con 1.200 residentes. Algunas se quedan sin autobús a Zaragoza o Teruel.

La inquietud de la población por el recorte en el transporte público llegó también este miércoles al pleno de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que sacó adelante con los votos del PP, Cs y PAR y la abstención del PSOE una moción –presentada por el grupo popular– para exigir al Gobierno de España que no elimine paradas de autobús y evite más recortes de servicios en la provincia de Teruel.

El presidente de la DPT, el socialista Manuel Rando, justificó la abstención de su grupo en que el Gobierno trabaja todavía con un borrador y está negociando las medidas con las comunidades autónomas. “Esperemos a ver la resolución definitiva”, dijo Rando.

El portavoz del PP en la Diputación de Teruel, Carlos Boné, alertó de que la población de la provincia está envejecida y muchas personas solo disponen del transporte público para moverse. Cuestionó que el recorte de paradas cumpla con los objetivos de sostenibilidad y movilidad ciudadana que prevé el Estado. Puso como ejemplo que los vecinos de Valderrobres tendrán que ir a Alcañiz, por sus propios medios, para coger el bus a Barcelona, retrocediendo en la ruta 30 kilómetros para luego volver a pasar por Valderrobres ya subidos en el autocar de línea regular.