El PP denuncia que la nueva PAC reafirma el agravio a Teruel

El presidente del Partido Popular en Teruel, Joaquín Juste, ha denunciado este miércoles que la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea discrimina a la provincia de Teruel, al haber encuadrado sus superficies de secano y regadío en el rango más bajo de toda España provocando que los productores vayan a ser los que menos ayudas perciban.

Juste ha advertido de que, si no se corrigen los baremos o se arbitra una compensación, un agricultor de Teruel percibirá 50 euros menos al año por cada hectárea de secano frente a un productor de Zaragoza. "Si nos referimos a una explotación de 250 hectáreas de secano, una superficie común en la provincia turolense, son 12.500 euros por ejercicio la diferencia entre una y otra provincia", ha subrayado el presidente provincial del PP.

El número uno del PP turolense calcula que el territorio ingresará anualmente 14 millones de euros menos que la provincia de Zaragoza con la nueva PAC. "Los agricultores tienen los mismos costes de producción en un lugar y en otro, pero las ayudas no son las mismas", ha criticado Juste con indignación.

El presidente del PP en Teruel ha asegurado que "esta es la peor PAC de toda la historia" y ha acusado al PSOE y al presidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán, de haber "traicionado a los agricultores".

Juste ha lamentado que donde sí se han igualado las ayudas para todo Aragón es en los cultivos permanentes, como el olivo y el almendro, punteros en Teruel. "En estos sectores, los agricultores de Teruel sí que tendrán que ceder parte de los importes a productores de Zaragoza y Huesca", ha dicho.

La escasez de ayudas llega acompañada de la obligación de cumplir estrictas medidas medioambientales y farragosos trámites que, según Juste, complicarán el trabajo a los agricultores de Teruel, un colectivo envejecido. Ha explicado que, por ejemplo, los productores deberán rellenar a diario un libro digital en el que quedará constancia de cada labor. "Muchos, van a tener que pagar a un gestor para que les ayude. Esta PAC trae menos dinero y más exigencias", ha censurado Juste.

"No es cierto"

El consejero de Agricultura de la DGA, Joaquín Olona, ha manifestado, por su parte, que "no es cierto" que con la nueva PAC, Aragón y Teruel empeoren. "Mejoran y eso se verá con datos reales, no con especulaciones", ha dicho. "Me gustaría saber de dónde saca esa cifra el Partido Popular, cómo y en base a qué datos el Señor Juste ha calculado que la provincia de Teruel va a perder 14 millones de euros", ha agregado.

En respuesta al líder del PP turolense, Olona ha afirmado que "la verdadera discriminación que hay en la PAC es la que generan los derechos históricos que con tanto ahínco defiende el PP, un partido que se opone a la ley de protección de la agricultura familiar y profesional, no solo defendiendo los derechos históricos , sino votando en contra de una ley con la que en Aragón queremos proteger a los agricultores profesionales que viven realmente de la agricultura y la ganadería".

Olona ha subrayado que discutir la PAC en términos territoriales es una "estrategia" para desviar la atención del verdadero reto político, que es concentrar la ayuda "en quienes más la necesitan y merecen: los agricultores profesionales". El consejero destaca que el Departamento de Agricultura está trabajando con las organizaciones agrarias con el propósito de facilitar la aplicación de la PAC e invita al PP "a sentarse a hacer propuestas serias en lugar de declaraciones a los medios que carecen de rigor".