Juzgan a un vecino de Calamocha acusado de abusar de una niña de seis años

La Audiencia de Teruel ha dejado visto para sentencia este martes el juicio contra un vecino de Calamocha que está acusado de abusar sexualmente de una niña de seis años, a la que, presuntamente, habría realizado tocamientos estando en el interior de un vehículo y aprovechando la ausencia de su amigo y padre de la pequeña tras salir este del coche unos minutos para hacer un recado.

El encausado se enfrenta a una petición de pena por parte del fiscal de seis años de prisión y otros siete de libertad vigilada. La acusación pública solicita, además, que sea inhabilitado para el ejercicio de una profesión o actividades relacionadas con menores y, asimismo, que no pueda acercarse a la víctima en siete años. La acusación particular, ejercida por la familia de la menor, pide la misma condena más una indemnización de 10.000 euros.

La defensa del acusado ha solicitado para este la libre absolución por entender que es inocente y que no existen elementos que permitan inculparlo. El abogado de esta parte, Pablo Cuesta, ha sostenido durante la vista oral que lo único que hizo su representado es coger a la niña en brazos cuando esta se echó a llorar. El letrado pidió, no obstante, que en caso de que el tribunal considere culpable a su cliente, este no sea condenado a más de dos años de cárcel. El procesado ha cumplido ya un año y medio de prisión provisional.

El juicio se ha desarrollado a puerta cerrada y en él no ha habido una declaración presencial de la menor. En su lugar, se ha reproducido una grabación con el testimonio de la niña acompañada por una psicóloga.