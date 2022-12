Teruel Existe afirma que el PSOE solo ha cumplido el 30% del acuerdo de investidura

Teruel Existe considera que el PSOE ha cumplido el 30% de las 58 medidas pactadas entre los dos partidos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, muy por debajo del 46% que sostienen los socialistas. La formación política turolense ha hecho este viernes balance de la legislatura y señala que el respaldo a los socialistas nunca fue "un cheque en blanco", como se demostró al votar en contra de los Presupuestos del Estado para 2023 por recoger unas ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel, Soria y Cuenca "muy por debajo de las expectativas" generadas, según ha indicado el senador de Teruel Existe Joaquín Egea.

Los tres parlamentarios de la formación nacida del movimiento ciudadano homónimo –Tomás Guitarte, Beatriz Martín y Joaquín Egea– han repasado su labor en las Cortes Generales y han señalado que ha sido clave para poner a la despoblación en en centro del debate político. Guitarte ha lamentado por su parte que la DGA en lugar de buscarles como aliados en Madrid les ha tratado con "menosprecio".

Beatriz Martín ha comenzado destacando que la agrupación de electores, recién reconvertida en partido político, ha demostrado en el Congreso y Senado que “se puede hacer otro tipo de política, llevar hasta allí la realidad socio territorial, porque nosotros vivimos ahí y sabemos las necesidades que tiene, sobre todo nuestra provincia y la España vaciada”, también la capacidad de trabajo que han demostrado de una forma transversal, buscando consensos, “llevando las reivindicaciones y a la vez llevar propuestas para poder solucionarlas”. “Para nosotros ser reivindicativos no significa ser negativos, estamos viviendo en un territorio y conocemos sus carencias, vivimos aquí porque queremos, y lo que queremos es que mejoren, que tengan una calidad de servicios básicos que vemos que no se están cumpliendo, estamos buscando el interés general por encima del interés personal y partidista que hemos visto en la últimas décadas”, ha zanjado. La senadora ha recordado la importancia de un pacto de estado por el reequilibrio territorial y revertir la despoblación, la necesidad de trabajar en las políticas para las mujeres rurales, la buena gestión de los fondos europeos aprovechándolos para reequilibrar el país: “Somos realistas, positivos y críticos, tenemos que estar por encima de las políticas autocomplacientes, de anuncios y titulares, queda mucho por hacer”.

Joaquín Egea ha recordado como con el acuerdo de investidura “se han recuperado muchas infraestructuras viarias y ferroviarias que no estaban previstas en el Ministerio de Transportes”. Egea ha destacado que lo más importante es que “hemos conseguido poner en el debate político el grave problema que tiene este país con la despoblación, es para estar orgullosos todos los turolenses, ver que por primera vez Teruel es capaz de liderar un movimiento social de ámbito nacional, y es para nosotros un orgullo ser sus representantes en las Cortes Generales”.

El senador ha hecho especial énfasis en “como se ha hecho realidad el compromiso del ministro Castells con Tomás Guitarte generando un proyecto en la UNED contra la despoblación”, que ha comenzado extendiéndose en Alcañiz, Calamocha, con cátedras como la de drones en Teruel y “esperamos que pronto se ponga en marcha una de agroalimentación en Calamocha”. También ha resaltado que a partir del año que viene, como ha planteado el actual Ministro de Universidades, “esperemos que el Instituto de Estudios Humanísticos, que lleva a más de 20 años promocionando los humanistas desde Alcañiz, la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Universidades, sean capaces de establecer por primera vez un campus universitario que englobe todo la riqueza humanística y toda la riqueza patrimonial que tiene no solo Alcañiz sino el Bajo Aragón”.

Egea ha terminado recordando que Teruel Existe ha incorporado la perspectiva rural y del equilibrio territorial en muchas leyes, poniendo como ejemplo la Ley de la Ciencia para la elección de la sede de la Agencia Espacial Española, y esa perspectiva ha servido de base para los recursos jurídicos que se están presentando.

El diputado Tomás Guitarte ha valorado que este año, al terminar la pandemia, era muy importante para ver el compromiso real del Gobierno, y hace unos días presentó el informe “Cumpliendo” en el que figura «cumplido» el 46% del acuerdo de investidura con Teruel Existe. Ha mostrado sus discrepancias en cuanto a que el Gobierno valora los cumplimientos cuando pone en marcha un programa o licita un proyecto, y Teruel Existe lo valora cuando está ejecutado. Según la formación turolense el cumplimiento se limita al 30%. “Nos felicitamos de que estén en marcha muchas de estas actuaciones, porque obviamente es por nuestro acuerdo y nuestra presencia y si Teruel Existe no estuviese allí no se estaría hablando de estos temas, ni estaríamos forzando a que las políticas de ámbito nacional tengan este problema en consideración”.

Guitarte ha informado que entre el Senado y el Congreso llevan más de 500 iniciativas parlamentarias, y ha destacado la aplicación del Mecanismo de garantía rural o rural proofing en la ley de evaluación de las políticas públicas, que obligará al Estado a aplicar este criterio en la creación de leyes, normativas y presupuestos.

El diputado ha destacado como más trascendente en el trabajo de Teruel Existe las ayudas al funcionamiento, recordando cómo consiguieron introducir un disposición adicional en los presupuestos de 2022, “pero solo al final del año ante la presión de Teruel Existe el Gobierno anunció que las aplicaría, a nuestro entender de forma insuficiente”. “Que nadie dude que la aplicación de la ayudas al funcionamiento se debe estrictamente a Teruel Existe, lo reconoció la Ministra de Hacienda, y lo dice el propio informe Cumpliendo del Gobierno, si no hubiésemos estado allí no habría ayudas, y al no estar conforme con los importes porque así no cumplirán su función, hemos votado en contra cumpliendo nuestra palabra”, ha dicho.

Pese a no apoyar los Presupuesto Generales del Estado, Guitarte ha recordado que “incluyen partidas para el cumplimiento del Acuerdo de investidura, como inversiones en el ferrocarril, en la A-68, la A-40, la A-25 o en el corredor Cantábrico Mediterráneo, que avanzan pero mucho más lentamente de lo que desearíamos”, y además como en las últimas negociaciones han conseguido incluir con enmiendas aprobadas 10 millones adicionales para proyectos importantes.

Guitarte ha detallado los próximos avances que habrá, como el estudio informativo de la A-40 entre Cuenca y Teruel que debería exponerse al público entre febrero y marzo, la próxima licitación de proyectos de la A-68, o como en el Estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Teruel y Zaragoza “el Ministerio ha asumido buena parte de nuestras alegaciones con modificaciones, como que Calamocha vuelva a tener estación de ferrocarril, y no un simple apeadero, y pueda tener una estación de carga, un apeadero de 750 metros, cuestiones importantes para la cabecera del Jiloca”.

Guitarte ha transmitido que echa "en falta mayor valentía y mayor compromiso de los dos partidos mayoritarios cuando planteamos que se modifique la financiación de las entidades locales precisamente porque detectamos que la infrafinanciación pública de los pequeños ayuntamientos es una de las causas que está que está generando y agravando la despoblación, o cuando pedimos en telecomunicaciones que el mínimo sean 100 megas simétricos de las telecomunicaciones”.

También se ha referido a la política en Aragón, “nos ofrecimos a ser los portavoces en Madrid para la defensa de los intereses generales de Aragón y realmente esa oferta que hicimos al principio no encontró sino menosprecios y apartarnos deliberadamente de todos los debates, es un contrasentido que un gobierno que quiere presumir de transversalidad haya estado 3 años poniéndonos todos los obstáculos posibles para impedirnos participar en la vida política aragonesa”. Además Guitarte ha expuesto que han visto “el escaso peso específico del gobierno autonómico en Madrid”, poniendo como ejemplos la nueva PAC con el perjuicio a los agricultores turolenses, el mantenimiento en servicios ferroviarios, la fábrica de baterías, o la sede de la Agencia Espacial.

El diputado turolense ha incidido en que no creen que que la actitud del Gobierno de Aragón con el problema de la despoblación sea sincera, “hablan de despoblación para negar que tenemos un problema, lo que hace evidente que no hay voluntad real de corregirlo”. “Nosotros intentamos buscar soluciones desde un tono positivo y desde la confianza absoluta en que tiene solución y lo que hay que hacer es afrontarlo con valentía, por eso decimos que el gobierno de Aragón tiene que empezar a aplicar las medidas que reclama al gobierno central en cuanto desconcentración en la administración aragonesa, ahí empezaría a demostrar que realmente quiere una solución”.

Guitarte ha terminado destacando una de las mayores discrepancias que tiene Teruel Existe con el concepto de comunidad autónoma en la implantación de renovables en Aragón. “Estamos en contra de cómo se está haciendo, no podemos consentir el mayor expolio al territorio, es una agresión premeditada sin prácticamente ningún beneficio para los aragoneses”. Ha recordado cómo además de Teruel Existe todos los sectores científicos y universitarios están pidiendo desde hace años una implantación ordenada, que se haga previamente una evaluación de los recursos y no lesionar a los sectores ya existentes, “sin embargo desde el gobierno de Aragón lo que se hace es no regular, y poner una alfombra para que las grandes empresas y fondos la implanten como quieran.” Además, el diputado ha denunciado que en Aragón han paralizado la resolución de ayudas al autoconsumo y no se potencian y apoyan las comunidades energéticas, “esto no pasa por casualidad hay una voluntad política de de potenciar un modelo de implantación a base de macrocentrales en vez de potenciar una democratización de la producción de energía que beneficie a los aragoneses y a las pymes”. Ha terminado poniendo como ejemplo que este modelo “lamentablemente nos lleva a casos como el del Maestrazgo, uno de los principales recursos naturales que tiene la provincia y que a nivel de Aragón casi sería comparable con Ordesa, va a haber autorizada la implantación de renovables en áreas donde el propio Ministerio decía que no se podía implantar nada, y lo autoriza sobre todo según se deduce del expediente siguiendo las pautas del informe que emitió el INAGA; el futuro de estos territorios va a estar hipotecado, condicionando muchas otras alternativas de desarrollo”.