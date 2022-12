El futuro carril bici de la avenida de Sagunto en Teruel continuará hasta el Campus

El Ayuntamiento de Teruel proyecta prolongar hasta el Campus Universitario el carril bici que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a construir en la avenida de Sagunto. La nueva ciclovía continuará por el Viaducto Viejo o de Fernando Hué, las rondas de Ambeles y Dámaso Torán y la Carretera de Alcañiz hasta enlazar con la que ya existe en la avenida Conexión de Barrios Manuel Pertegaz, conformando una ruta circular para vehículos de movilidad personal de casi ocho kilómetros de longitud.

El acondicionamiento de un carril bici en la avenida de Sagunto forma parte de un plan del Mitma dotado con 6,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para mejorar y ‘humanizar’ esta vía. Se trata de una de las principales arterias de comunicación de la ciudad que hace ya décadas perdió su carácter de carretera para vehículos de largo recorrido hacia Valencia convirtiéndose en una calle comercial y de paseo.

El Consistorio turolense quiere aprovechar el proyecto gubernamental para aumentar la sostenibilidad del tráfico en la ciudad y por ello extenderá la ciclovía por calles que ya son de su titularidad hasta llegar al Campus Universitario, si bien el proyecto de estos últimos tramos no está todavía redactado.

Debido a la importancia de los cambios que se introducirán en la avenida de Sagunto, donde también se ensancharán las aceras y se reducirán los carriles para el tráfico rodado, el Mitma y el Ayuntamiento organizarán en los próximos días unas jornadas para presentar a los ciudadanos las obras incluidas en el proyecto de mejora.

Según afirmó este martes la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, todas aquellas ideas que aporten los vecinos en aras a mejorar aún más la reforma de la avenida de Sagunto serán tenidas en cuenta. "Queremos trabajar el plan con los vecinos, porque en este Ayuntamiento todo lo hacemos con participación ciudadana", aseguró Buj. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, destacó que la inclusión de propuestas vecinales no demorará la ejecución del proyecto, pues este se encuentra todavía en fase de redacción y puede admitir variaciones siempre, no obstante, que no afecten al trazado de la vía.

El nuevo ascensor, en dos años

Otra de las previsiones del Ayuntamiento de Teruel es iniciar a lo largo de 2023 las obras de construcción del ascensor que unirá el barrio del Carmen con el Centro Histórico, una infraestructura cuyo coste, casi dos millones de euros, será financiado con cargo a fondos europeos a través del Gobierno aragonés. Buj aclaró que este elevador no estará listo para su uso antes de dos años, pues al tratarse de una obra compleja solo la adjudicación puede demorarse por espacio de cuatro a seis meses.

La alcaldesa agradeció al Obispado de Teruel y Albarracín la cesión gratuita durante 99 años del espacio que ocupará el elevador, uno de cuyos accesos se sitúa en la Plaza del Seminario, junto a la Biblioteca Pública.