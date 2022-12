"Esto es genial, un empezar de cero para Andorra"

Clara Balaguer y José Antonio Legua, los responsables de la Administración de Lotería de la Avenida San Jorge de Andorra, se han enterado de que habían vendido una serie del quinto premio recaído sobre el número 36.142 por los medios de comunicación. “No veo el sorteo por superstición; he estado toda la mañana oyendo música y terminando algunas cosas, hasta que han empezado a llamarme por teléfono y me han avisado”, explica él.

En total, este punto de venta ha repartido 60.000 euros, una cantidad que en Andorra ha sido recibida como agua de mayo. Si bien no es muy elevada, la tensión e incertidumbre que vive la población tras el cierre de la central térmica hace dos años y la tardanza en la llegada de empresas alternativas a la economía del carbón ha hecho que el premio se haya interpretado como el inicio de una nueva era.

Los encargados de la Administración de Lotería de Andorra, celebrando el premio. Camila Ortiz

“Es genial, un punto de partida, un ‘reset’ para todos, un empezar de cero que me lleva a pensar que todo irá bien”, ha destacado Clara Balaguer. Los décimos fueron en vendidos en ventanilla y en este mismo lugar el revuelo que se ha organizado esta mañana al saber que parte de un quinto premio llegaba a Andorra ha sido grande.

Una de las afortunadas es Elena López, quien, con la emoción en sus ojos, ha contado que, al conocer que la suerte se había fijado en ella, ha recordado a sus dos hermanos ya desaparecidos. “Creo que me lo han traído ellos, los dos han venido a mi mente enseguida y he tenido una sensación muy especial”, ha dicho. La mujer aún no sabe a qué destinar los 6.000 euros logrados, pero deja esta labor a sus tres hijas y nietos. También a ella le han avisado por teléfono -en este caso amigos y familiares- de la visita de la diosa Fortuna. Al principio ha dudado. “He pensado que igual no era cierto y que ya era el día de los Santos Inocentes, pero luego se ha confirmado”, ha dicho con humor.

Los encargados de la Administración de Lotería de la Avenida San Jorge de Andorra han expresado su alegría por el feliz acontecimiento. “Llevamos trabajando en este sorteo desde el mes de febrero y esto sí que es un buen final de la campaña, algo así como la realización de un proyecto con buen resultado”, ha destacado Legua.