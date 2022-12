Un conductor muere en la colisión de dos turismos en Báguena

Un varón de 69 años ha fallecido en una colisión frontolateral registrada en Báguena entre el turismo en el que viajaban el fallecido y su esposa -que ha resultado herida grave- y otro automóvil, cuyo conductor ha resultado herido leve. El siniestro se ha registrado a las 12.20 en la intersección de la travesía de la N-234 con el trazado de la circunvalación de esta misma vía. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias y un helicóptero medicalizado para evacuar a la herida.

Un testigo del siniestro ha explicado que los bomberos del parque de Calamocha han tenido que intervenir para rescatar el cadáver del fallecido, que ha quedado atrapado entre los hierros deformados del automóvil.

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 209,8 de la N-234 y, según una información de la Guardia Civil, la causa aparente ha sido que el coche en el que viajaba el conductor que ha fallecido no ha respetado una señal de stop.

El teniente de alcalde de Báguena, Miguel Rillo, ha explicado que se ha desplazado hasta el lugar del accidente, a las afueras del casco urbano, y ha presenciado cómo el conductor del coche Mercedes que ha impactado con el turismo en el que viajaba el fallecido explicaba, muy nervioso, a la Guardia Civil desplazada hasta el lugar que "no ha tenido tiempo de reaccionar" cuando ha visto el coche en la calzada. "Me he agarrado al volante, pero no he podido hacer nada", ha indicado el conductor.