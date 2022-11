El misterioso regalo de lotería a vecinos de una aldea gallega procede de Teruel

"Desde que ha salido la noticia por televisión, no paro de recibir llamadas en el teléfono de gente de toda España que me pide ese número". Rosendo López, titular de la administración de lotería de la calle Joaquín Costa de Teruel, se muestra desbordado por la repercusión de la noticia de que un benefactor anónimo ha donado un décimo de lotería para el Gordo de Navidad comprado en el establecimiento de López a cada una de las 13 familias que residen en la aldea de A Vila, en el municipio de Lobios (Orense). Los detalles del insólito obsequio, incluidos el número de lotería implicado y el lugar en el que fue adquirida, se han extendido como la pólvora a raíz de su emisión en diversos medios informativos de todo el país.

Rosendo López afirma que el teléfono de su administración está "colapsado" con las peticiones de décimos del número repartido anónimamente en Orense, el 02854. "He recibido más de 500 llamadas de todos lados pidiéndome lotería. Cada segundo hay una llamada. Ni siquiera las puedo atender", explicaba el lotero, sorprendido por el eco del misterioso regalo navideño. Aclara, no obstante, que no podrá atender ninguna de las reiteradas peticiones porque las 40 series que tenía del buscado número ya las había despachado antes de que saltara la noticia.

Boleto de lotería de Navidad procedente de una administración de Teruel regalado en una aldea gallega. H. A.

López achaca el largo viaje de sus décimos hasta una aldea orensana a "algún gallego que pasó por Teruel y decidió comprar la lotería para regalarla". Señala que ningún cliente le indicó en la ventanilla que su intención fuera repartir 13 décimos entre los vecinos de un pueblo gallego. Apunta también otra posibilidad para este sorprendente episodio navideño. Según explica el lotero turolense, cada año intercambia décimos de lotería de Navidad con otras administraciones del país, entre ellas alguna de Orense y, desde ella, señala, las participaciones pudieron llegar a A Vila.

Afirma que tras la divulgación del reparto anónimo de décimos no da "abasto" para responder a las llamadas telefónicas con peticiones de décimos del 02854. Pero añade que también han sido numerosos los turolenses que se han desplazado en persona hasta su céntrico establecimiento para interesarse por el viajero número. Aclara que no le extraña que lotería de su establecimiento haya terminado muy lejos de Teruel porque por su ubicación, en una concurrida calle del Centro Histórico, recibe a muchos clientes de paso y turistas.

Los vecinos de A Vila se muestra sorprendidos por el regalo del décimo de lotería, que fue depositado en sus buzones en un sobre sin remitente. Aunque está por ver si se traduce en un premio el próximo 22 de diciembre -por cada décimo, con el premio Gordo, pueden recibir 400.000 euros-, se muestra agradecidos de antemano.