El alcalde de Alcañiz culpa a la tardanza del Miteco del fracaso de un proyecto de energía solar

El Ayuntamiento de Alcañiz denuncia que "el atasco" en el Ministerio para la Transición Ecológica se ha llevado por delante el parque fotovoltaico que Enel Endesa iba a instalar en la zona del Regallo. Esta planta iba a suponer unos ingresos anuales a las arcas municipales de 300.000 euros anuales durante 25 años, sin embargo, el día 18 la eléctrica remitió una carta al Consistorio pidiendo rescindir el contrato.

Así lo han expuesto este lunes el alcalde y el teniente, Ignacio Urquizu y Javier Baigorri, tras la celebración del consejo de administración de Fomenta.

Estas 190 parcelas estaban incluidas en un proyecto mayor también con Híjar, solo que en terrenos particulares. Se trata en total de más de 500 hectáreas en las que se iba a instalar una potencia de 250 megavatios. Según han explicado, Enel Endesa argumenta que a 25 de enero caducan esos megavatios que les fueron adjudicados hace tiempo en una subasta. Y, en el caso de no desarrollar un proyecto energético de renovables, los perderán. Con la prensa en la mano, Ignacio Urquizu ha mostrado la noticia en un medio nacional que reflejaba que existen 100 gigavatios de renovables que no están siendo tramitados desde el punto de vista administrativo. "Hay un notable retraso. No solo es esta planta, sino que hay muchas en todo el país que están sufriendo un retraso por parte de la administración", ha dicho el alcalde.

Ha mostrado su malestar con la gestión realizada por el ministerio ya "desde el principio". Como ha recordado, a comienzos de año, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la creación de esta planta resultó desfavorable. Sin embargo, "ese mismo informe del Inaga sí permitió desarrollar una a pocos kilómetros, en Andorra". Para Urquizu, la diferencia está en la administración que tramita los informes. "En un caso es el Gobierno de Aragón porque era una planta de menos de 50 megavatios y fue favorable. Cuando la tramitación es del Ministerio, nos sale negativo", ha lamentado. Una de las argumentaciones fue la presencia del cernícalo primilla y, siguiendo el trámite, se elaboró un nuevo proyecto que reducía hectáreas y contemplaba la creación de primillares.

"Planteamos un nuevo proyecto y todavía no sabemos nada. Continúa el atasco y en él está nuestro proyecto modificado. Al no haber una resolución favorable, Enel Endesa nos ha notificado que quiere resolver el contrato con nosotros e instalar los megavatios en otro lugar", comenta. Ha añadido que, en vista de todas las vicisitudes que ha llevado el documento, "sentimos una cierta decepción por el papel que ha jugado el Ministerio en la tramitación tanto en la resolución inicial, como después, porque una vez lo modificamos a estas alturas del año no hay ninguna resolución siendo que hay cierta urgencia".

Denuncian que este descarte obliga a modificar toda una planificación. "Se iban a desarrollar una serie de actividades en base a estos ingresos", ha apuntado Baigorri, que ha puesto como ejemplo Samper de Calanda que edificará una residencia. Solo en alquiler, las arcas alcañizanas iban a recibir más de 2.000 euros por hectárea anuales, además del IBI o el ICIO. Aseguran que no se va a renunciar ni a las garantías ni a los alquileres y otros ingresos de este tiempo. Tampoco descartan litigios si Enel Endesa no accede.

La decisión se tomará en el próximo pleno del día 13 y este lunes, se llevará a la Comisión de Hacienda la propuesta de los servicios jurídicos. Se solicitará, como mínimo, que el ayuntamiento y la sociedad municipal Fomenta se queden su cuota de las garantías que asciende a 80.000 euros, y aplicar el canon que estaba en vigor desde el 12 de febrero del presente año.