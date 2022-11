Paco León y Pastora Vega debaten en Teruel sobre los clichés que afectan a la mujer

Actores, escritores, periodistas y sociólogos se han dado cita en el Teatro Marín de Teruel este fin de semana para reflexionar sobre los estereotipos que afectan a la mujer en la familia. El encuentro, en el marco de la nueva edición del Congreso del Amor y el Bienestar que ha organizado la Cadena SER, pretende analizar el fin de la feminidad tradicional.

Los primeros en llegar a la capital turolense han sido este viernes los actores Paco León y Pastora Vega. Tras un caluroso recibimiento por el público a la entrada del Teatro Marín, ambos han relatado a los asistentes al congreso sus experiencias personales.

"Son jornadas de debate en las que queremos hablar de los clichés que existen sobre la mujer en las relaciones entre suegras, cuñados y nueras", ha dicho Paco León. El protagonista de la serie de televisión 'Aída' ha confesado que, si bien no había estado antes en Teruel, la ciudad le ha gustado mucho. "Quiero venir con más tiempo; no me han pedido autógrafos porque eso ya no se lleva, pero selfis me he hecho unos cuantos", ha explicado.

Pastora Vega, Valeria Vegas, Paco León y Luis Alegre, paseando por la ciudad. Antonio García/Bykofoto

Pastora Vega ha señalado que más que lanzar un mensaje, su objetivo en Teruel será poner encima de la mesa los tópicos sobre la mujer que existen en las relaciones interfamiliares "y de qué manera afectan al amor y, en el fondo, al bienestar y a la felicidad". "Si sacamos algo en claro, mejor, pero si no habremos pasado un buen rato", ha afirmado la actriz.

El congreso continúa este sábado con tertulias y actividades paralelas para los inscritos. Una de las mesas, con entrada libre, tendrá como protagonistas al director y productor de cine Gaizka Urresti y a Juana de Grandes, viuda de José Antonio Labordeta y presidenta de la fundación que lleva su nombre. Ambos conversarán sobre el amor desde una doble vertiente, la sentimental y la del vínculo a la ciudad de Teruel. A continuación se proyectará el documental ‘Labordeta, un hombre sin más’.

Autoridades locales y provinciales, momentos antes de la inauguración del Congreso del Bienestar y el Amor. Antonio García/Bykofoto

En torno a 200 congresistas llegados de distintos lugares de la geografía española participan en las actividades. Junto a Paco León y Pastora Vega está previsto que acudan a Teruel, entre otros, los actores Anabel Alonso, Mónica Randall e Itziar Miranda; los periodistas y presentadores Dani Mateo, Juanma López Iturriaga, Iñaki de la Torre y Gonzalo Miró; y las escritoras Nuria Labari, Eva Cruz, Cristina Sánchez, Vanessa Monfort, Alfonso Barguñó y Benjamín Prado.