Teruel Existe se constituye en partido y elige a Tomás Guitarte coordinador general

La agrupación de electores Teruel Existe se ha convertido este domingo en partido político con el mismo nombre. La formación ha celebrado en la Cámara de Comercio de Teruel su primera Asamblea General en la que se ha elegido la coordinadora ejecutiva, organización interna del partido constituida de forma paritaria y con una amplia representación geográfica de la provincia, cuyo coordinador será Tomás Guitarte, acompañado de Paula Navarro, Diego Loras, María José Abad, Raquel Benedí, Roberto Gamarra, Luis Miguel Vela, Beatriz Redón, Javier Ciprés, José María Hernández y Ainhoa Gascón. También se ha constituido una mesa de respeto y garantías, como órgano consultivo, presidida por Joaquín Egea.

En la clausura del acto, Tomás Guitarte ha apelado a la "ilusión" con la que afrontan esta nueva etapa, con la que se organizan para afrontar los próximos retos electorales, autonómicas y municipales, tras más de veinte años de movimiento ciudadano y tres de representación parlamentaria con la agrupación de electores en el Congreso y el Senado. Ha trasladado que aspiran a seguir siendo la fuerza mayoritaria de la provincia, “para que de verdad Teruel cuente en Aragón y en España, dado que durante las últimas cuatro décadas, la otra política que había no nos defendía y no han conseguido solventar el problema de desequilibrio, despoblación y desidia de las instituciones con esta provincia”. Aspiran a seguir sumando afiliados y simpatizantes y para ello han puesto en marcha la campaña “La Casa común de los turolenses”, con la que llaman a participar a todos los que compartan el objetivo de "acometer con urgencia la regeneración de Teruel", según el comunicado remitido por la nueva formación. Guitarte ha incidido en que no importa de dónde se venga, sino hacia dónde van a dirigirse, dejando en segundo plano la ideología personal de cada cual para luchar por este objetivo común, y en que todos los participantes de este proyecto son conscientes de que “la suma de todos es lo que nos hará conseguir nuestros objetivos, que nuestra provincia, comarcas y pueblos tengan un futuro mejor.

Guitarte ha incidido en “la importancia para Teruel de que se consolide una herramienta de participación política que la defienda” y ha afirmado que son “la herencia del espíritu reivindicativo en la provincia”. El objetivo es llegar a influir sobre el poder para que cambien las condiciones de vida de los turolenses. “No hemos venido para quedar bien con nadie sino para defender los intereses de la provincia de una vez”, dijo. Teruel Existe asegura que no entrarán en "provocaciones de quienes intentan romper nuestro principio de transversalidad ideológica, porque lo que interesa ahora a la provincia es acometer y solucionar problemas acumulados durante décadas”.

Tomás Guitarte ha defendido que aportan una política diferencial “donde aunamos con igual relevancia el movimiento ciudadano y la herramienta política”. La llegada de Teruel Existe al Congreso y el Senado se considera un paso acertado, “para lograr poner sobre la mesa el grito de auxilio de la provincia de Teruel, pero también para incluir en el debate político un problema estructural que estaba siendo ocultado: los desequilibrios territoriales internos y la despoblación, y ahí Teruel tiene mucho que decir”. Transmiten su convencimiento de que si no estuviese Teruel Existe “no se estaría avanzando, pero debemos continuar por este camino, que será de largo recorrido”. Afirman que esta situación tiene solución: “pocos están mas convencidos y orgullosos de nosotros de las potencialidades de este territorio, por eso mismo luchamos por aquellas cuestiones que no se hacen bien. Negar la realidad de lo que sucede es hacer la política del avestruz, que no soluciona ningún problema”.

La I Asamblea de Teruel Existe se celebró en la Cámara de Comercio de Teruel. Antonio Garcia/Bykofoto

Para terminar, Guitarte ha apelado a la esencia de Teruel Existe: “si estamos aquí es por los que estuvieron antes, y por los que ahora vienen, las nuevas generaciones que toman el relevo, y eso emociona”.

Los delegados debatieron la reforma de los estatutos de Teruel Existe que ha planteado un grupo de trabajo del movimiento ciudadano creado a tal efecto y con la que se pretende fortalecer la participación y la vinculación con el movimiento ciudadano homónimo, impulsar el papel de las asambleas locales, mejorar la denominación de los órganos del partido y su composición y concurrir a las próximas convocatorias electorales con candidaturas y programas surgidos del movimiento ciudadano. Finalmente, buscan influir de manera decisiva en los diferentes gobiernos locales, provinciales y comarcales, autonómicos, nacionales y en la Comisión y en el propio Parlamento Europeo.

La mesa de la Asamblea ha tenido presente en todo momento el arraigo en el Movimiento ciudadano

La mesa de la Asamblea General que ha dirigido el acto ha estado constituida por Manolo Gimeno, Enrique Marín y Raquel Benedí. Gimeno ha recordado la historia del Movimiento ciudadano desde 1999 hasta la actualidad, agradeciendo de manera muy especial la participación de las mujeres de Teruel Existe y posteriormente destacando la importancia de la formación de la España Vaciada. Tras dos décadas de reivindicación ciudadana, Teruel Existe se adentró en la política con la fórmula de la agrupación de electores, logrando el respaldo de la mayor parte de los turolenses. Manolo Gimeno ha recordado que esta nueva forma de hacer política y su colaboración intrínseca con el movimiento ciudadano es un referente internacional, aludiendo a la apreciación que realiza la prensa internacional, como el Financial Times, que llevó a Teruel Existe a su portada. Con todo, Gimeno ha recordado que el Movimiento ciudadano sigue más vivo que nunca, mantiene sus asambleas semanales, participa activamente en las reivindicaciones de la sociedad turolense y se está incorporando gente joven, “sabia nueva para ir renovando a los que llevamos más de veinte años, y que mantienen el espíritu de siempre”. Ha explicado que en Teruel Existe la clave es el trabajo por objetivos “con muchas personas a las que no se ve pero que están participando de manera activa, con gran implicación”. Además, ha destacado la lealtad y el abandono de protagonismos. Pero Teruel Existe, ha dicho Gimeno, da un paso más, fundando un partido político porque, tras la experiencia de tres años en las instituciones, “debemos competir en igualdad de condiciones”.

Posteriormente, Ainhoa Gascón ha transmitido el contenido de los estatutos del partido político Teruel Existe, que han sido votados por bloques, siendo aceptados por unanimidad de los presentes. Diego Loras ha realizado la exposición de una ponencia acerca de la estratégica política, partiendo de la idea de la participación y la unidad. El conjunto de las propuestas de la ponencia comparten el objetivo por el que ha estado trabajando la agrupación de electores estos tres años, “la regeneración de Teruel”. La ponencia se detiene en un extenso capítulo en la formulación de las propuestas para construir las políticas de cohesión territorial y para la lucha contra la despoblación, especialmente porque consideran que “de manera paradigmática en la provincia de Teruel se condensan los rasgos que caracterizan la brecha socio-territorial que define la España Vaciada: el éxodo rural, el modelo extractivista, las políticas públicas sectoriales que contribuyeron a la desvertebración, el abandono de los servicios públicos, el aislamiento histórico de la provincia respecto de los grandes ejes de transporte…”

Afirman que sus propuestas nacen de las reivindicaciones históricas del movimiento ciudadano, del contenido del acuerdo de investidura, así como del pacto por la reconstrucción de Teruel que lideraron, y que defienden ya en el Congreso y Senado: el Pacto de Estado contra la despoblación, la creación de un mecanismo rural de garantía, la vivienda rural, una nueva visión de la política de cohesión territorial, la importancia de la conectividad y la digitalización como herramienta para la vertebración del territorio, una sanidad de calidad para todos, políticas sociales para personas mayores y para jóvenes, el empoderamiento de la mujer rural, prevención de incendios forestales, valorización de los paisajes y medio natural, sostenibilidad ambiental, la ciencia como motor para la dinamización de la provincia, una apuesta por la educación y la formación profesional, la modernización de una agricultura y ganadería sostenible vinculadas al territorio, la consecución de infraestructuras y accesibilidad para superar el cerco de Teruel,… En las energías renovables defienden la democratización del acceso a la energía y la generación distribuida, mientras que se exige que no haya más territorios de sacrificio y sí un modelo físico para el despliegue de energías renovables que respete el medio ambiente y comparta los beneficios con las comunidades locales, impulsando las comunidades de energías renovables y la creación de sistemas de almacenamiento municipal. Del mismo modo, defienden las políticas de discriminación positiva que incluyen la “Ayudas al funcionamiento de las empresas” y la descentralización de las administraciones públicas.

Algunos participantes han tomado la palabra también para comentar los estatutos y líneas de trabajo de la nueva formación política. Francisco Juárez, una voz histórica de Teruel Existe, ha recordado que el movimiento ciudadano lo que siempre ha hecho es trasladar las demandas de los turolenses a los distintos gobiernos pero “lamentablemente no nos escucharon, por lo que este paso se convierte en obligado, para solucionar el problema de la despoblación, y aquí Teruel tiene que tirar del carro, porque cuando hablamos de reequilibrio territorial no hablamos solo de territorios, sino de las personas que viven en ellos, que pagan impuestos como el resto pero no están atendidos igual, y ven cómo sus hijos se marchan sin remedio”. Se ha dirigido a los que ven con reticencia que se vaya más allá de Teruel, con Aragón Existe y la España vaciada, para decirles que “Teruel tiene que dar una lección de solidaridad y empatía con el resto. Hay muchos territorios en Aragón que sufren la despoblación pero que no tienen la fuerza, el impulso y la energía que tenemos nosotros, y la tenemos que exportar al resto de Aragón y la España vaciada”.

Tomás Guitarte ha destacado que el proyecto de Teruel Existe se ha extrapolado a Aragón, con Aragón Existe y también participará en la federación de partidos de la España Vaciada, por lo que “por primera vez en la historia Teruel lidera un movimiento de ámbito nacional. Es imprescindible porque buena parte de las medidas que reclamamos implican un profundo calado estructural y necesitan amplio consenso”.