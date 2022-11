Dimite en bloque la directiva de la Federación de Grupos de las Bodas

La junta directiva de la Federación Asociaciones "Las Bodas de Isabel de Segura", que aglutina a 150 grupos recreacionistas de la fiesta de Los Amantes, ha dimitado en bloque en la asamblea celebrada este jueves para mostrar su rechazo a la gestión de la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, principal responsable de la organización de las fiestas amantistas.

Una comisión gestora deberá convocar ahora una asamblea en 15 días para elegir una nueva directiva. La Federación queda descabezada a cuatro meses de la celebración de la multitudinaria fiesta medieval de Las Bodas de Isabel, el próximo febrero.

El presidente dimitido, Fran Martín, afirma que el detonante del abandono de los 10 miembros de la junta fue el cobro por Esteban durante años de un plus asignado para organizar una fiesta en Zaragoza que no llegó a celebrarse. Martín afirma que este incidente ha sido "la gota que colmó el vaso" de las discrepancias con la Federación, que ha mantenido "continuos desacuerdos" con la gerente desde hace años.

Para Fran Martín, "el cobro indebido del plus así como las explicaciones dadas al respecto por la gerente hubieran significado su despido en cualquier empresa privada". Critica la actuación de Raquel Esteban y a quienes "se lo permiten". La Federación pidió, como miembro del patronato de la Fundación Bodas de Isabel, la destitución de Esteban, una propuesta que fue desestimada.

La alcaldesa y presidenta del patronato de la Fundación Bodas de Isabel, Emma Buj, agradece el trabajo de la directiva dimitida y se muestra dispuesta a colaborar con la nueva junta en la organización de las fiestas amantistas. No quiere hace más valoraciones sobre la crisis de la Federación porque, como recuerda, el asunto del plus fue juzgado y sentenciado en favor de Esteban.

Raquel Esteban ha recordado por su parte que una reciente sentencia del Juzgado de lo Social la eximió de cualquier responsabilidad al tiempo que constató "la excelencia y resultados" de su labor. Esteban señala que promovió la creación de la Federación y se muestra "orgullosa" del tejido social que conforma esta coordinadora de grupos.

El fallo del Juzgado de lo Social de Teruel del pasado mes de julio anuló una suspensión de un mes de empleo y sueldo impuesta a la gerente por el patronado por, supuestamente, haberse resistido a anular el plus establecido en 2014 para asesorar una fiesta histórica en Zaragoza que no llegó a celebrarse. La sentencia consideró probado que Raquel Esteban no estableció el complemento salarial, que fue ella quien comunicó su existencia en 2021 y que no desobedeció las órdenes para cancelar el plus y devolver lo cobrado indebidamente.