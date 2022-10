Preocupación en Mas de las Matas tras una cadena de robos en viviendas habitadas

Mas de las Matas vive con preocupación la oleada de robos registrada en los últimos días en al menos cinco viviendas del municipio. Los delitos se cometieron en ausencia de los propietarios y en todos los casos se sustrajeron joyas o dinero sin que ningún vecino haya sufrido daños personales. Por el momento, se desconocen si se trata de varios o un solo autor, aunque los hechos ya están siendo investigados por la Guardia Civil.

Los robos se han sucedido durante las últimas dos semanas. Todos los hurtos se produjeron en torno a la franja horaria que va desde las 20.30 hasta las 22.30, según han explicado fuentes de la Guardia Civil. "Por lo que hemos podido detectar, todos los casos han ocurrido coincidiendo con fechas festivas y horarios puntuales aprovechando que los residentes se encontraban fuera de sus casas", han afirmado.

"Creemos que quien lo haya hecho sabía con seguridad que no estábamos en el domicilio y cuantas personas habitan en él. Por suerte, no hemos tenido que lamentar demasiados daños materiales y ninguno personal", ha indicado uno de los vecinos afectados, que ha preferido no dar su nombre por "motivos de seguridad".

El modus operandi se repite. "Entran a las casas cuando no hay nadie y revuelven las pertenencias y cajones sobre todo en busca de dinero en efectivo", ha apuntado la alcaldesa, María Ariño. En el pueblo, tanto los vecinos afectados como el resto, afirman sentir una "grave preocupación" ante la reiteración de los hurtos. "Se ha creado una sensación de inseguridad difícilmente asumible para los residentes", ha denunciado un vecinos en una red social.

Por el momento, son cinco los hurtos notificados, aunque este mismo miércoles una vecina ha denunciado otro intento de robo que finalmente no llegó a culminarse. "La casa estaba vacía. La Guardia Civil nos confirmó que habían intentado forzar la cerradura y creemos que no llegaron a entrar al oír ladrar a nuestros dos perros y temer ser descubiertos", ha explicado.