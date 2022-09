Los agentes sociales de Teruel valoran medidas de fuerza para exigir las bonificaciones a las empresas

Los agentes sociales y la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales se reunirán el próximo viernes para evaluar las perspectivas de aplicación de la bonificación del 20% de los costes laborales a las empresas de Teruel, Soria y Cuenca, una medida incluida en los Presupuestos del Estado de 2022 pero sin fecha de entrada en vigor al encarar el último trimestre del año. El encuentro, convocado por la organización vecinal, pondrá sobre la mesa la realización de movilizaciones para exigir la aplicación de la rebaja de costes, una ventaja competitiva clave para el desarrollo económico de la provincia.

El presidente de la CEOE de Teruel, Juan Ciércoles, ha anunciado este martes la celebración de la reunión de los agentes sociales momentos antes de reunirse con el presidente del PP aragonés, Jorge Azcón, que también ha reclamado la aplicación inmediata de la rebaja del 20% de forma lineal porque, si no entra en vigor este mismo año, será, según ha dicho, un "fraude" del Gobierno central a la provincia.

Ciércoles se ha mostrado cauto respecto al resultado de la reunión con el resto de agentes sociales, porque la aplicación de la bonificación "está ahora más cerca que hace tres meses –cuando la patronal celebró un acto para recabar adhesiones a esta demanda–". Ha criticado, no obstante, que desde el Gobierno central "se promete mucho, pero no se pasa a los hechos". El dirigente empresarial acudirá al encuentro convocado por la Federación de Vecinos con el propósito de "aunar esfuerzos" en busca a la rebaja del 20% y sin descartar la opción de la movilización. Se ha manifestado, no obstante, partidario de dar un enfoque "positivo" al asunto, porque "el vaso está medio lleno".

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Pepe Polo, ha explicado que convoca la reunión para "testar" la opinión de los agentes sociales y, en función de su postura, elaborar "un plan de acción". Polo ha señalado que ahora es el momento adecuado para tomar medidas para que la medida entre en vigor antes de acabar 2022 porque se empiezan a negociar los presupuestos de 2023 y ha habido declaraciones contradictorias al respecto por parte de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francesc Boya.

La urgente aplicación de la bonificación del 20% ha sido el argumento central de Jorge Azcón durante su visita a Teruel. Ha exigido al Gobierno que se deje de "excusas" como la inflación, la guerra de Ucrania o la cooperación con las autonomías y "ponga en marcha de una vez" las ayudas.

El dirigente popular, que se ha reunido con los agentes sociales en el hotel La Marquesa acompañado de la plana mayor del PP turolense, ha afirmado que la bonificación del 20% sería un instrumento decisivo "para crear empleo y riqueza y para luchar contra la despoblación" al reforzar la competitividad de las empresas turolenses. Azcón ha advertido de que, por la actitud del Gobierno, las ayudas "no tienen pinta de hacerse realidad".

El presidente popular ha manifestado también su apoyo firme a la candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial Española y abogó por un acuerdo de "todos los partidos" en busca de este objetivo.