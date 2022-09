La ermita de Santa Bárbara, último blanco del vandalismo en Calanda

El Ayuntamiento de Calanda ha denunciado ante la Guardia Civil los destrozos que ha sufrido la ermita dedicada a Santa Bárbara y San Marcos debido a actos vandálicos. A lo largo de esta semana, durante tres noches consecutivas, autores desconocidos han roto a pedradas las cristaleras del santuario, han estropeado el alumbrado, han dejado pintadas en los muros y han encendido hogueras de las que todavía hay restos.

El alcalde de la localidad, Alberto Herrero, ha expresado este viernes su indignación por lo ocurrido y ha alertado de que no es la primera vez en los últimos meses que edificios y espacios públicos son víctimas del vandalismo, pues también se han registrado daños recientemente en el Calvario y el Lavadero. "No es una novedad y eso me preocupa –dijo el regidor–, pues quiere decir que hay gente que se dedica a destrozar el patrimonio municipal".

Las piedras que se utilizaron para destrozar cristaleras y alumbrado. Heraldo

El Ayuntamiento ha colgado en su página web oficial fotografías de los destrozos detectados en la ermita de Santa Bárbara y San Marcos y ha anunciado que aspira a llegar "hasta las ultimas consecuencias", dentro de la legalidad, con el objetivo de evitar que los actos vandálicos se repitan.

"No entendemos que alguien se dedique a causar daño y creemos que los autores deben pagar por lo que destrozan", subraya el alcalde de Calanda. Alberto Herrero añade que los hechos se han denunciado públicamente "para que se tome conciencia de la magnitud de estas acciones".