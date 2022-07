Teruel Existe insta a Sánchez a abandonar su visión "urbanocentrista"

El diputado de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, Tomás Guitarte, ha instado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, a abandonar la visión "urbanocentrista" a la hora de formular sus políticas y poner atención a la España vaciada. Además, le ha pedido cumplir con el acuerdo de investidura ante una "desatención injusta".

Guitarte ha afeado a Sánchez durante su intervención en el Debate sobre el estado de la nación que las medidas anunciadas el pasado martes olvidan a los habitantes del 70 por ciento de la población, que no usan Cercanías o no harán uso de las viviendas que se construirán en Madrid, por lo que ha reclamado que las políticas no se olviden de la España vaciada.

El diputado ha señalado que las dificultades "sobrevenidas" durante la legislatura "no pueden servir de excusa" para no abordar las problemáticas de la España vaciada y ha incidido en que las medidas políticas no pueden olvidarse de este sector de la población.

Así, ha pedido, entre otras cosas, que se ejecuten planes de vivienda protegida en el medio rural o que se garantice la movilidad en el medio rural mediante el mantenimiento de las paradas de autobús. También ha reclamado la puesta en marcha de las ayudas a empresas en zonas poco pobladas y que se culminen las infraestructuras en estas zonas. En definitiva, serían "medidas estructurales serias para cambiar las directrices del país".

Por otra parte, ha denunciado que el Gobierno cumple el acuerdo de investidura alcanzado con la formación de manera "parcial", mientras que el partido "sí ha cumplido". En esta línea, ha pedido a Sánchez una reunión "de media hora" para aclarar el funcionamiento del acuerdo de investidura, ya que formatos como el del Debate sobre el estado de la Nación "no pueden dar mucho de sí".

"Se toma en serio" el reto demográfico

Por su parte, Sánchez ha defendido que su Gobierno es el "primero" que "se toma en serio" el reto demográfico y ha recordado el Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico, que destinará más de 10.000 millones de euros a luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión territorial y social.

En esta línea, ha aludido a aspectos como la movilidad rural o la vivienda. El presidente ha reiterado su "compromiso" con la movilidad rural, que es "claro", y ha esbozado planes para una fleta pública de coches eléctricos y líneas de autobuses.

Por último, ha garantizado "cumplir" con los compromisos adquiridos, al tiempo que ha aceptado la celebración de reuniones para "desatascar" temas y reconocido que "queda mucho por hacer".