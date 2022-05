El nuevo cementerio de Teruel se construirá cerca de Concud

El cementerio de Teruel agotará sus posibilidades de crecimiento en las próximas tres décadas y el Ayuntamiento prevé construir un nuevo campo santo municipal junto a la carretera TE-V-1001, cerca de la pedanía de Concud y con una superficie de 50.680 metros cuadrados. La ubicación del nuevo equipamiento aparece reflejada en el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que acaba de ser sometido a información pública.

El nuevo cementerio figura en el avance del PGOU con una reserva de suelo de poco más de cinco hectáreas y también se recoge en las previsiones económicas del PGOU revisado con la inversión de 101.360 euros para las expropiaciones necesarias para conseguir la propiedad de los terrenos, de titularidad privada.

La zona para ubicar el equipamiento mortuorio ha sido elegida por sus buenos accesos, su emplazamiento alejado de cualquier suelo urbano y también por la naturaleza del terreno, que ofrece garantías de impermeabilidad.

El concejal delegado de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, aclara que el desarrollo del equipamiento funerario se llevará a cabo a largo plazo, de acuerdo a ritmo actual de defunciones –221 al año–. Según el avance del planeamiento, el nuevo cementerio no será necesario hasta más allá del plazo de vigencia teórica del nuevo PGOU, de 20 años. Cruzado señala que el emplazamiento se ha elegido de acuerdo a "criterios técnicos", como ubicarse en suelo no protegido, lejos de cascos urbanos, en terrenos impermeables y bien comunicados al estar muy cerca de la variante norte.

La declaración del área estratégica de reserva de 50.608 metros cuadrados comporta algunas limitaciones en los usos futuros del espacio, que podrá mantener las actividades y aprovechamientos actuales, pero no introducir otros distintos que incrementen el valor de las expropiaciones, según informó el director de la oficina redactora del PGOU, Javier Badesa.

El cementerio actual dispone, según el avance del PGOU, de suelo para 1.350 enterramientos más, pero existe la posibilidad de ampliación con dos nuevos cuadrantes hacia el oeste para otros 6.450 nichos, con lo que se cubren las necesidades de la ciudad para los próximos 34 años. Con estas expansiones, se agotarían las opciones de crecimiento "ya que estaría limitado por escarpes y viales", como indica el avance.

El equipo redactor del Plan General plantea la reserva de suelo para un nuevo campo santo con una capacidad superior a la que ocupa el actual cementerio –34.113 metros cuadrados– más las previsiones de ampliación –11.727 metros cuadrados–.

Recelos vecinales

El alcalde pedáneo de Concud, Carlos Valero, explica que la previsión municipal de construir el nuevo cementerio entre el polígono de Los Hostales y el barrio rural no ha trascendido entre el vecindario, pero augura que el emplazamiento no será bien recibido. Valero reconoce que este tipo de instalaciones son "incómodas" para los vecinos y, además, no aportará ningún beneficio porque no dinamizará la economía local.

El avance del PGOU analiza también las necesidades de los cementerios de los 10 barrios rurales y llega a la conclusión que todos precisan de ampliaciones para cubrir las necesidades de enterramientos, salvo el de Villaspesa, que tiene espacio suficiente. La mayor ampliación de capacidad se prevé en el campo santo de Caudé, con otros 655 metros cuadrados de suelo.