Clamor popular en Alcañiz para que se arregle la ermita de Santa Bárbara

Los vecinos de Alcañiz buscan una solución al tremendo destrozo que un desprendimiento de tierra y rocas de gran tonelaje causó hace ya tres años en la explanada donde se asienta la ermita de Santa Bárbara, uno de los santuarios más apreciados por la población.

El derrumbe se llevó por delante parte del entorno de la ermita y el lugar ha quedado muy afectado visualmente. Si bien debido a la pandemia de coronavirus no ha habido romerías en los últimos dos años, la Cofradía del Salvador, que se encarga del cuidado del santuario, quiere retomar este verano la fiesta popular, en sintonía con la progresiva recuperación de la normalidad en la vida social que se está produciendo tras la covid.

Las rocas han caído sobre el sendero viejo que lleva a la ermita, si bien existe otro camino de acceso que no se ha visto afectado. Heraldo

El tesorero de la Cofradía del Salvador, José Enrique Pérez, explica que el problema radica, en gran parte, en que los terrenos donde se ha producido el derrumbe son de propiedad privada y no se ha logrado hasta ahora alcanzar un acuerdo con sus titulares para realizar obras. "Hemos hecho gestiones sin éxito, no conseguimos que alguien aporte los recursos económicos para arreglar el desprendimiento", destaca.

Pérez señala que, con apenas 200 socios, la hermandad del Salvador –la ermita está dedicada a Santa Bárbara y El Salvador– no tiene ingresos suficientes para poder financiar la reparación.

El párroco de Alcañiz, Pablo Roda, se muestra dispuesto a que la Parroquia -propietaria de la ermita- asuma la consolidación de la ladera, siempre y cuando los dueños cedan por un largo periodo de tiempo los terrenos, pero esto no ha ocurrido por ahora. El sacerdote advierte de que hasta la ermita de Santa Bárbara "sube mucha gente a diario, ya sea caminando o en bici, y es peligroso".

Roda explica que él mismo tomó la iniciativa y habló con una de la empresas que construyen el nuevo hospital de Alcañiz para saber cuánto costaría llevar a Santa Bárbara la maquinaria pesada necesaria para arreglar el derrumbe, pero aún no ha recibido respuesta. Añade que el colectivo de jubilados, bautizado como ‘Los Quintos’, que se hace cargo del mantenimiento de la principal ermita de Alcañiz, la de la Virgen de Pueyos, también estudia la forma de restaurar la explanada de Santa Bárbara, pero pone igualmente como condición que el terreno sea transferido, siquiera transitoriamente.

En las últimas semanas, las redes sociales han recogido la opinión de multitud de vecinos de Alcañiz que lamentan el mal estado en que se encuentra el entorno de Santa Bárbara, desde el que se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Los vecinos reclaman la puesta en marcha de una actuación que devuelva al santuario su aspecto anterior.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, subraya que el terreno es privado y que la familia propietaria del mismo, que reside fuera de la ciudad, "no está por la labor" de iniciar obras de reparación. El Ayuntamiento actuó de intermediario entre la Parroquia y los propietarios, pero "no hay acuerdo", recalca Baigorri. El concejal puntualiza que, si bien la situación en que ha quedado el santuario "no parece peligrosa", todo dependerá, no obstante, "de las lluvias y la climatología". Al primer y más grande derrumbe hace tres años siguió, recientemente, otro de menor entidad.

La Hermandad del Salvador plantea que, en caso de no iniciarse pronto una reparación, los socios reconstruirán el pequeño muro que delimitaba la explanada de la ermita y que quedó destruido por el derrumbe, protegiendo así la zona utilizada para las romerías. La cofradía aventura que el desprendimiento podría no avanzar más. "Todo apunta a que lo que queda es ya la roca madre", dice su tesorero.