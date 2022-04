Lambán y Azcón, en los actos de Romper la Hora de Teruel

Los dos principales líderes políticos de Aragón, el socialista Javier Lambán, presidente del Gobierno aragonés, y el popular Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, participaron este Jueves y Viernes Santo en los actos de Romper la Hora de la Ruta del Tambor y el Bombo, en el Bajo Aragón. Lambán eligió La Puebla de Híjar, donde inició el redoble de bombos, y Azcón fue a Calanda, invitado por el alcalde de la localidad, Alberto Herrero, para hacer sonar el bombo gigante junto a la actriz Lara Dibildos.

El protagonismo de Azcón en Calanda suscitó críticas en el PSOE, "por relegar a un segundo plano a la máxima autoridad institucional" que había, la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, la socialista Mayte Pérez, que vio la celebración desde el balcón consistorial.

Rompida de la hora 2022 en Calanda /2022-04-15/ Foto: Jorge Escudero[[[FOTOGRAFOS]]] Jorge Escudero

Desde la DGA estiman que lo ocurrido es "un desprecio hacia la Institución y un uso partidista de un acto que debe estar por encima de asuntos políticos". Explican que, tras saber que Pérez debía ver el acto desde el balcón, avisaron a los servicios del Ayuntamiento de que con ello vulneraban el protocolo habitual en Calanda, pero Herrero, del PP, dijo que "tenía que ser Azcón" quien rompiera la hora.

Alberto Herrero ha opinado este sábado que la actitud del PSOE es "una falta de respeto a los calandinos", pues, según dice, se invitó al Gobierno aragonés con muchos días de antelación y no fue "hasta última hora y deprisa y corriendo" cuando contestaron. Para entonces, Herrero ya había anunciado que Azcón rompería la hora. "No iba a cambiar todo porque en el último momento decidan venir. Esto no es un cortijo de nadie", afirma.

Fuentes del Gobierno aragonés destacaron que "se respondió en tiempo y forma" a la invitación municipal. El anterior alcalde de Calanda, el socialista José Ramón Ibáñez, lamentó que "un acto que es, no solo de todos los calandinos, sino universal, se haya politizado" y recordó que nunca antes había ocurrido algo así.