Llegan al aeropuerto de Teruel los tres primeros aviones por la guerra de Ucrania

El aeropuerto de Teruel ha recibido en los últimos días los tres primeros aviones llegados como consecuencia de la guerra de Ucrania para quedar aparcados y en mantenimiento. Las tres unidades eran utilizadas por aerolíneas rusas, pero están matriculadas en países occidentales y son propiedad de compañías de Irlanda o los Estados Unidos. Quedan al cuidado de Tarmac Aragón, la empresa concesionaria del aeropuerto para estacionamiento, conservación y desmantelamiento de aeronaves.

Tarmac Aragón ha mantenido contactos para estacionar en Teruel 20 aviones de compañías afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero, como indica su director general, Pedro Sáez, la llegada se ve dificultada por las trabas del gobierno ruso a la salida del país de aviones que utilizan las compañías rusas, aunque la propiedad corresponda a países occidentales.

El Ejecutivo ruso dictó, a raíz de la guerra con Ucrania, una ley que permite a las aerolíneas del país utilizar los aviones que tienen alquilados o en ‘leasing’ a propietarios extranjeros ignorando la pretensión de estos de recuperar sus aeronaves con motivo del conflicto bélico.

Las restricciones impuestas por la Unión Europea a los vuelos procedentes de Rusia complican también la llegada de aviones operados por las compañías rusas, que solo pueden volar al aeropuerto de Teruel si están estacionados fuera de territorio ruso.

Una de las aeronaves de aerolíneas rusas llegadas a la campa turolense, un Boeing B777, procedía del aeropuerto turco de Antalya. La aeronave era utilizada por una compañía con base en Abakán, capital de la república de Jakasia, perteneciente a la Federación Rusa. Aterrizó en el aeropuerto de Teruel el pasado 12 de marzo.

Necesidades de personal

El goteo de llegadas de aviones –entre ellos, los de las aerolíneas rusas– y, sobre todo, la puesta a punto de aeronaves estacionadas que, tras la covid-19, se reincorporan progresivamente a la actividad comercial, incrementa notablemente las necesidades de mano de obra de Tarmac Aragón, que prevé aumentar su plantilla en 70 operarios en 2022, pasando de los 170 actuales a 240.

El pasado 17 de marzo la empresa turolense realizó una convocatoria en el hotel Meliá Barajas de Madrid para captar ingenieros aeronáuticos y técnicos de mantenimiento para poder hacer frente al aumento de trabajo.

De la reunión, salieron contactos para incorporar progresivamente a 30 empleados y la compañía sigue recibiendo ofertas laborales para contratar a trabajadores.

Pedro Sáez afirma que la captación de empleados no se ve perjudicada por el hecho de que el puesto de trabajo esté en Teruel. Sáez señala que siempre es complicado cambiar de residencia, pero no cree que el destino turolense provoque ningún recelo particular.

Actualmente, están aparcados en las tres campas del aeropuerto de Teruel 110 aviones, aunque con las recientes ampliaciones pueden contener hasta 140 aviones y 20 motores.