Médicos de Teruel proponen pagar menos a Hacienda para que se cubran las plazas vacías

Médicos de Teruel reclaman beneficios fiscales como aliciente para que se cubran las plazas vacantes que frecuentemente se producen en los dos hospitales de la provincia: el Obispo Polanco –en la capital– y el Comarcal de Alcañiz. Señalan que, al igual que el Estado ha acordado reducir los costes laborales a las empresas implantadas en las regiones despobladas, pagar entre un 10% y un 15% menos a Hacienda sería una solución para estabilizar las plantillas de especialistas, habida cuenta de que un aumento de sueldo en funcionarios resulta de difícil justificación.

La propuesta, que forma parte de un estudio sobre las necesidades de facultativos en el Obispo Polanco, ha sido trasladada a la Gerencia del Salud en Teruel, a la dirección del hospital turolense, al movimiento ciudadano Teruel Existe y a los partidos políticos PSOE y PP. El trabajo ha sido realizado por el presidente de la Junta de Personal del Obispo Polanco, Jesús Martínez Burgui, quien destaca que el documento recoge “valoraciones de diferentes servicios” de ese centro sanitario, así como “el sentir de muchos médicos”.

Martínez Burgui plantea como alternativa un incremento mensual de la productividad variable y, como medida complementaria, el aumento en un 25% del precio de la hora de guardia presencial, que ahora se paga a poco más de 20 euros. Destaca que un médico en Teruel está obligado a asumir continuos desplazamientos para actualizar su formación, por lo que, sumado a otro tipo de mejoras laborales, los incentivos económicos serían “de gran utilidad para la fidelización de plazas”.

Este facultativo denuncia que el plan de incentivos pactado con el Gobierno aragonés para los profesionales que ocupen plazas de difícil cobertura no se ha desarrollado. Con todo, afirma que lo más importante es incrementar en un 20% las plantillas estructurales de ambos hospitales, lo que reduciría el número de guardias al mes por médico, facilitando la conciliación familiar del profesional.

Desde el Gobierno aragonés señalan que la Administración “ha llegado hasta donde se podía llegar” en la aplicación del plan de incentivos desde el punto de vista laboral y añaden que “nunca se habló de retribuciones económicas concretas”. Sostienen que acabar con las plazas vacantes es un problema “complejo” que, a su juicio, solo tiene una solución, dar los puestos en propiedad mediante oposiciones, “que ya se hace”.

El delegado en Teruel de la Federación Aragonesa de Médicos Titulares (Fasamet) y vocal en la Junta de Personal del Obispo Polanco, Mariano Lozano, aplaude las medidas que figuran en el documento, pero admite la “dificultad” de llevarlas a cabo. “El caballo de batalla es siempre el mismo, el dinero, y si no lo hay, no se puede hacer nada”, declara. Lozano reclama “soluciones reales y no cosméticas”.

La secretaria del sindicato CC. OO. en Teruel, Pilar Buj, pide que “dejen de darse palos de ciego” y que la DGA “haga una apuesta firme por la sanidad pública”. “Se trata de invertir, y no de recortar, para que las plazas sean atractivas”, dice Buj, quien cuestiona que una reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en un 15% anime a los médicos a venir a Teruel.

El secretario de UGT en Teruel, Alejo Galve, aprueba que los médicos tengan descuentos en el pago a Hacienda, “pero siempre que esta bonificación se aplique a todos los colectivos de profesionales, pues en la provincia faltan trabajadores de muchos gremios”. Galve defiende que los médicos permanezcan tres años en su plaza a cambio de puntos para elegir después un destino.