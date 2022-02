Los pueblos de la Ruta ya preparan sus tambores para celebrar la Semana Santa

Los tambores y bombos bajoaragoneses, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, ya han comenzado a sonar de nuevo en el Bajo Aragón Histórico. Las escuelas del tambor y las cofradías se preparan para una Semana Santa que saben que aún no será como la de 2019, pero que todos confían en que se podrá celebrar con cierta normalidad. Los pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo esperan poder Romper la Hora y celebrar sus procesiones después de dos años sin salir a la calle por la pandemia.

Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén ya quieren volver a las plazas unidos en un torrente de sonidos y colores únicos. Muchas escuelas del tambor, cofradías ya han comenzado a ensayar y otras tantas lo harán en los próximos días.

La Ruta del Tambor y Bombo ya está trabajando con ayuntamientos y cofradías como si de un año "normal" se tratara a la espera de cómo evoluciona la pandemia y de las restricciones que existan en el mes de abril, en el que se celebrará este año la Semana Santa. "Vamos organizando y preparando todo lo que está en nuestras manos como la cartelería o la difusión para tenerlo todo listo cuando sepamos, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, que todo puede ir adelante. Siempre desde la máxima prudencia pero esperanzados. Sabemos que no será como en 2019 pero sí esperamos vivir una Semana Santa cercana a la que estamos acostumbrados", explica el presidente de la Ruta, el andorrano Fernando Galve.

Confían en que el calendario, –la Pascua cae en abril– y las características de la Semana Santa bajoaragonesa –con celebraciones en la calle– les sean favorables. «Todo son actos al aire libre y además en unas fechas en las que ya hará buen tiempo y alargará el día», precisa Galve.

Las Jornadas de Convivencia de la Ruta, que cada año se celebran en uno de sus nueve pueblos, ya se están preparando en Alcañiz, la localidad que las debía acoger cuando comenzó la pandemia. Se celebrarán el fin de semana del 2 y 3 de marzo. En la capital bajoaragonesa se volverán a hermanar tamborileros de toda la Ruta, que no pudieron celebrar en 2020 los 50 años de historia de esta entidad que nació en 1970 para divulgar y dar realce a sus tradicionales. Incluso su propio presidente, que comenzó en el cargo en octubre de 2019, tampoco ha podido ejercer aún en una Semana Santa. "Organizamos un acto con los alcaldes para no dejar pasar nuestro aniversario, pero no lo pudimos celebrar como se merece llegar al medio siglo de vida", apunta Galve.

Una semana antes de la convivencia de la Ruta tendrán lugar en Alcorisa las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo, que tampoco se pudieron organizar hace dos años por el confinamiento. La localidad bajoaragonesa será la anfitriona de los otros 21 municipios que conforman el Consorcio Nacional. Llegarán tamborileros de Aragón, Andalucía, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia unidos por el toque del tambor y el bombo.

Bajo el lema 'El toque que nos une', Alcorisa ya está organizando todo para recibir a cientos de personas los días 25, 26 y 27 de marzo. El viernes 25 tendrá lugar la inauguración, el sábado 26 por la mañana se celebrará el desfile de las delegaciones y por la tarde el acto de exaltación. El domingo tendrá lugar una concentración y el toque final antes de despedirse hasta 2023.

Pese a estos dos años sin salir a la calle, la Ruta no ha estado parada. Se ha trabajado internamente y también en su museo, un espacio didáctico situado en Híjar que brinda la oportunidad de vibrar y emocionarse con el resonar de los tambores y bombos. Durante todo el año se pueden concertar visitas mediante cita previa (al teléfono 600247281) y en Semana Santa se potenciará ampliando los horarios.

Quien lo visite verá importantes novedades. Se han actualizado recursos y cartelería. Además, próximamente habrá señalización en la carretera para que todo el que pase por la N-232 a su paso por Híjar sepa que en plena travesía, en los bajos de la sede de la Comarca del Bajo Martín, se encuentra el museo de la Ruta.