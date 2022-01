El presidente de la DPT, Manuel Rando, contagiado de covid-19

El presidente de la Diputación Povincial de Teruel (DPT) y alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha dado positivo en la covid-19 y está confinado en su domicilio particular, según ha informado este viernes a través de sus redes sociales. Rando añade que se encuentra "bien" y adelanta que seguirá trabajando desde su domicilio.

"Hoy me he hecho una prueba y he dado positivo en covid-19", cuenta Manuel Rando en sus cuentas de las redes sociales. "Ya estoy confinado en mi domicilio, donde seguiré trabajando durante el tiempo que sea necesario. ¡Cuidaos!", concluye el comunicado colgado en internet.

Debido al contagio, el presidente ha tenido que cancelar una visita programada a la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid del 19 al 23 de enero.

El socialista Rando preside las DPT al frente de un equipo de gobierno PSOE-PAR. Además de presidir la institución provincial, ostenta la Alcaldía de Calamocha, donde obtuvo la mayoría absoluta con el PSOE en las últimas elecciones locales.