Pepe Polo: "Los vecinos peleamos con el Ayuntamiento de Teruel cuando toca, pero también colaboramos"

Nacido en La Puebla de Híjar hace 65 años, Pepe Polo, preside la Asociación de Vecinos de San Julián. El barrio celebra este otoño el 30 aniversario de su asociación de vecinos y el décimo del ascensor que lo comunica con el centro de Teruel, además de culminar una histórica reivindicación con la apertura del centro social del antiguo Asilo. ¿San Julián está de enhorabuena?

Más que enhorabuena. A estos acontecimientos se suma la apertura al público del histórico alfar de los hermanos Górriz tras su restauración. Hace 15 años que presido la asociación de San Julián y cuando empecé presenté un programa de trabajo que se basaba en el Asilo, el ascensor y los alfares. Se han alcanzado los tres hitos.

¿Después de 15 años se acerca la hora del relevo al frente de la asociación vecinal?

El relevo está ya decidido para 2022. Tenía que haber dejado la presidencia hace dos años, pero la asociación decidió prolongar mi mandato hasta resolver el proyecto del Asilo. Cerrado ese capítulo, empieza una nueva etapa para la asociación, que tiene por delante la tarea de llenar de contenido ese centro social. Hacen falta nuevas caras para esa labor.

¿Cómo ha contribuido la asociación a mejorar el barrio?

San Julián es un barrio que se ha movilizado y ha peleado, pero también ha participado en lo que el Ayuntamiento ha propuesto. Hemos avanzado sobre dos patas, la de la presión social y el activismo, pero también la de la colaboración. Ahí están los frutos.

¿Cuál es la clave de la longevidad de la asociación de vecinos de San Julián?

Un equipo humano muy trabajador, cohesionado y muy activo que moviliza a muchos colaboradores.

Uno de los grandes logros del barrio fue el estreno hace una década del ascensor que lo conecta con el Centro Histórico, que acumula cinco millones de viajes. ¿A qué atribuye el éxito de esta infraestructura?

Ni yo mismo me lo creo. Cuando nos movilizamos para reclamarlo no nos planteábamos ni un tercio de la utilización que ha tenido. Muchos vecinos de los barrios rurales aparcan en San Julián para ir al centro en el ascensor, algo que no preveíamos. Es la mejor obra realizada en la ciudad después del nuevo viaducto.

¿Ha servido para revitalizar el barrio?

San Julián ha mejorado mucho. Antes del ascensor tenía una connotación despectiva, pero con el ascensor, el Asilo y los alfares es un barrio de primera. Ahora, la asociación vecinal, con 650 socios, quiere crecer hasta 700.

¿El ‘marketing’ vecinal se pone en marcha?

Queremos que a quienes participan en las actividades les sea más económico hacerse socios que pagarlas puntualmente. Por otro lado, el carné de socio va a incluir descuentos en comercios. Además de identificar como asociado, tendrá una utilidad práctica con descuentos en actividades y en tiendas.

Y el barrio todavía mejorará más con la conexión mecánica prevista con el Ensanche.

Ese proyecto está encauzado y se hará realidad en la próxima legislatura.

¿Cómo debe ser esa conexión?

Queremos una rampa mecánica a cubierto, como las de Vitoria, Bilbao o Toledo, que una la plaza de San Antón con el Ensanche.

¿La respuesta vecinal ha estado a la altura del esfuerzo realizado para abrir el centro social del antiguo Asilo?

No, pero lo achaco a la pandemia. Hay muchas asociaciones que no se han puesto en marcha por el miedo a la covid.

Usted preside también la Federación de Asociaciones de Vecinos de la provincia. ¿Cuál es el estado de salud del movimiento vecinal turolense?

Es irregular. Hay asociaciones hiperactivas y otras que están paralizadas, algunas debido a la pandemia. Se ha resentido mucho con la covid-19 y queremos relanzarlo apoyándonos en las nuevas tecnologías.