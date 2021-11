Patxi Uriz, autor de documentales: “Todos deberíamos vivir algún tiempo en un pueblo”

¿Cómo se embarca un ganador de un Goya como usted en un documental sobre ‘Mi pueblo lee’, el festival literario organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales en el Teruel más rural?

Tenía pensado estar en barbecho hasta Navidades, pero creo que es importante comunicar y vertebrar el mundo rural y no pude decir que no.

¿Es su primer contacto con Teruel?

Conocía el Matarraña, el Maestrazgo y Teruel capital. Me encanta ir a los pueblos pequeños porque hay mucha vida en ellos. Me ha sorprendido la cultura literaria que tiene su gente. He alucinado.

¿Con qué se ha encontrado?

Por ejemplo, en Huesa del Común, con 69 habitantes, todo el pueblo se volcó en la charla con Víctor del Árbol, y la gente se había leído sus libros y le hacían unas preguntas que demostraban conocimiento sobre su obra.

¿Ha encontrado más vitalidad de la que pensaba?

Sí, sí. La gente se volcó con los escritores invitados. A Víctor del Árbol le cantaron la aurora a las siete de la mañana y luego le invitaron a un almuerzo con huevos fritos, lomo y jamón. Me encanta lo abiertos que son.

O sea, que la España vaciada no está vacía.

No. Hay vida y está llena de oportunidades. Pero los políticos no viven de cerca esta realidad. No son conscientes de la vida que hay en los pueblos. Hay que invertir para que la gente vaya a vivir al medio rural, pero la España vaciada se está llenando de macrogranjas que contaminan los acuíferos. No puede ser. Hay que vertebrar, poco a poco. No queremos que los pueblos sean ciudades, tienen que mantener su personalidad.

¿Ha detectado falta de equipamientos básicos?

Sí, falta una buena conexión a internet y ayudas para dedicarse al campo. Una ciudad, a los tres días de una huelga de transportes, tiene problemas de abastecimiento y solo entonces los ciudadanos miran a los pueblos.

¿Cómo ocurre actualmente, con la pandemia?

Exacto.

Dice que le han sorprendido las preguntas del público a los escritores. Póngame un ejemplo.

Me extrañó que sabían mucho de su vida privada. Además de conocer las novelas de Víctor del Árbol, sabían que había sido Mosso d’Esquadra, por ejemplo. Le preguntaban sobre su niñez y lo hacían como periodistas. La gente no iba a pasar el rato y comer cuatro pastas. Se lo curraba.

¿Cómo fue la relación entre escritores superventas como Javier Sierra, Lorenzo Silva o Víctor del Árbol con los habitantes de Libros, San Agustín y Huesa del Común?

Han encajado a la perfección. La sintonía entre los escritores y la gente del pueblo ha sido perfecta. Nadie ha mirado por encima del hombro. Los escritores han sido uno más. Ha sido entretenido y sorprendente. Los autores han estado tan sorprendidos como yo del conocimiento de la gente que vive en lugares pequeños. Se preguntaban cómo sabían tanto de sus vidas y sus obras.

¿Internet ayuda?

Ayuda internet y también que haya bibliotecas públicas.

¿Piensa presentar el documental en festivales?

Sí, por supuesto. Cuando Maribel Media, la coordinadora de ‘Mi pueblo lee’, me lo propuso, le dije que este proyecto me llenaba. Será un documental de 77 minutos, 10 por cada pueblo.

¿En qué festival está pensando?

Intentaré presentarlo al Festival de San Sebastián. Ayudaría a que la gente se diera cuenta de cómo es la vida real en un pueblo, donde estás en contacto con la naturaleza, que es vital para el ser humano. Es básico que toda la gente, a lo largo de su vida, tenga una etapa de vida rural, y cuanto más pequeño sea el pueblo, mejor.

¿Por qué?

No se valora el saber de la gente mayor de los pueblos. Los abuelos son sabios y deberíamos tenerlos más en cuenta, estar mas en contacto con ellos y escucharles.

¿Se lleva ideas para más documentales?

Mi intención es que el documental sea la carta de presentación de una miniserie sobre cada uno de los siete pueblos del festival. Grabé mucho material y volveré este invierno para tomar testimonios cuando es más crudo vivir en estos lugares. El documental no solo hablará del festival literario, también mostrará el modelo de vida de los pueblos y su gente.

Teruel se promociona como escenario de televisión, publicidad y cine. ¿Cree que tiene potencial?

Sí. Paisajísticamente, tiene de todo. Hasta escenarios de ‘spaghetti western’. Cuando salía del campo base en Villastar, veía altiplanos, bosques y ríos. Hay mucha riqueza y contraste de paisajes.