El destino del campo Pinilla y del Obispo Polanco, claves para el urbanismo del Ensanche de Teruel

El destino de los suelos que ocupan el complejo deportivo de Pinilla y del hospital Obispo Polanco será clave para el futuro urbanístico del barrio del Ensanche de Teruel, según ha quedado patente en la charla organizada este martes por la Asociación de Vecinos del Ensanche en la que ha participado el equipo encargado del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), encabezado por el director de la oficina redactora, Javier Badesa.

El nuevo PGOU, en fase de avance, no concreta el destino de las parcelas que ahora ocupan Pinilla y el hospital. Badesa ha adelantado, no obstante, que el solar del complejo deportivo solo se podrá destinar a equipamientos y a los usos administrativo, comercial y de ocio. Respecto del solar del Obispo Polanco, ha aclarado que mientras el Gobierno aragonés no lo desafecte del uso sanitario el Ayuntamiento no puede entrar a planificar su destino futuro.

El arquitecto ha señalado, no obstante, que la desafección podría ser inminente ante el avance de las obras del nuevo centro hospitalario del Planizar que tomará el relevo del actual hospital. A la hora de decidir el destino urbanístico del suelo, deberá entablarse una negociación entre el Ayuntamiento y la DGA, propietaria del terreno.

Badesa ha explicado que entre los dos equipamientos suman 30.000 metros cuadrados que están situados en un emplazamiento céntrico de la ciudad, lo que constituye una "oportunidad" urbanística excepcional.

El director de la oficina del PGOU y su colaborador Salvador García han explicado a los asistentes a la charla celebrada en el Centro Santa Emerenciana las previsiones del avance respecto al Ensanche, el barrio que, con la Fuenfresca, concentra el 50% de la población de la ciudad y que mantiene un nivel de urbanización y equipamientos aceptable, aunque con "exceso de alturas" en los edificios de algunas zonas.

Badesa y García han adelantado que la mancha de suelo para uso terciario prevista en el avance junto a la carretera de Villaspesa de 82.185 metros cuadrados pasará a ser de uso residencial de baja densidad tras las alegaciones al avance. Inicialmente, el PGOU en redacción contemplaba esta bolsa como posible destino de pequeñas industrias y empresas de servicios de la Carretera de Alcañiz y de otros puntos de la ciudad, pero los ponentes han señalado que han aceptado alegaciones presentadas durante la información pública del avance en el sentido de descartar el uso empresarial de la zona, muy próxima a la vega del Turia.