El Senado exige al Gobierno que concrete la financiación de la rebaja del 20% de costes laborales en Teruel

El Senado ha aprobado este miércoles a propuesta del PP y sin votos en contra una moción para instar al Gobierno a incluir en los presupuestos del Estado de 2022, en trámite parlamentario, una partida de 160 millones de euros para bonificar el 20% de los costes laborales en Teruel, Cuenca y Soria, una medida recogida en una disposición adicional del proyecto presupuestario.

El acuerdo plenario insta al Ejecutivo a definir la normativa de aplicación del descuento para que entre en vigor "en el menor tiempo posible". La moción ha incluido una enmienda de Teruel Existe para que el Gobierno elabore, como primer paso, el mapa de los territorios beneficiados, que además de las tres provincias pueden incluir comarcas limítrofes con similares índices de despoblación -menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado-.

La moción ha salido adelante con 225 votos a favor y 27 abstenciones. Ha sido defendida por el senador popular por Soria Gerardo Martínez, que ha alertado del peligro de que la rebaja del 20% sea una "oportunidad perdida" si no se concreta su aplicación.

El senador del PP proponente ha asegurado que la disposición 115 de los PGE, que hace referencia a las ayudas a provincias escasamente pobladas, “es una mera declaración de intenciones, no concreta nada y no servirá de nada si no viene acompañada por la correspondiente consignación presupuestaria”.

“¿Cómo vamos a poner en marcha una medida de este calado, cuantificada en 160 millones de euros, si en los Presupuestos hay consignados cero euros?”, ha preguntado Gerardo Martínez a la bancada socialista. ¿Si las otras 114 disposiciones llevan su dotación presupuestaria, por qué esta no?, ha insistido. Ha reclamado también al Ejecutivo que redacte la normativa que regulará las ayudas y ha recordado que “lo tiene muy fácil” porque los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León ya han remitido un informe sobre cómo aplicar las ayudas fiscales y las bonificaciones a las empresas. “Nos preocupa que la pasividad del Gobierno frustre la llegada de ayudas y se convierta en una nueva oportunidad perdida, porque está en juego el futuro de muchas familias y empresas”, ha remarcado.

Martínez ha reconocido en su intervención el papel reivindicativo jugado por las patronales de Teruel, Cuenca y Soria a través de la Red SSPA para sensibilizar a la UE sobre un tratamiento fiscal preferente para las tres provincias, que, de acuerdo al visto bueno europeo, pueden disponer de bonificaciones por los costes laborales similares a las que ya disfrutan áreas despobladas de Escandinavia con buenos resultados para la economía y la demografía.

El senador por Teruel, Manuel Blasco, presente en la sesión, ha señalado que también el PSOE ha querido enmendar la moción popular, pero el PP ha rechazado su pretensión por entender que "descafeinaba" la iniciativa popular. Finalmente, también los socialistas han votado a favor. Blasco considera que la propuesta regulatoria lanzada conjuntamente por los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, da el "trabajo hecho" al Ejecutivo central en cuanto a la normativa a aplicar.