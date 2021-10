Cinco años de internamiento por tirar a su madre, de 88 años, por la escalera

Un vecino de la capital turolense, J. M. A. B., de 45 años de edad, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Teruel a cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico tras haber empujado y tirado por las escaleras a su madre provocándole graves traumatismos y heridas en la cabeza. La pena, a petición de la Fiscalía, le será sustituida por el ingreso en un centro de desintoxicación en régimen semiabierto y libertad vigilada donde pueda recuperarse de su drogadicción.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo, sobre las 15.45, en el domicilio en el que ambos vivían en un barrio de Teruel. El ahora acusado había consumido sustancias tóxicas, lo que unido al trastorno psicótico que padece, precisamente por el consumo desde hace tiempo de estimulantes y alucinógenos, hizo que perdiera el control de sus actos, agrediendo a su madre.

J. M. A. B., que aquel día se encontraba en casa junto con otros familiares, sacó del domicilio a su progenitora, de 88 años de edad, y en el rellano del edificio donde viven la arrojó por las escaleras. Unos peldaños más abajo volvió a coger a la mujer para lanzarla por segunda vez, pero los vecinos, que habían escuchado gritos, salieron de sus viviendas y lograron retener al agresor, impidiendo que este repitiera el ataque contra la mujer.

El acusado ha sido condenado por un delito de homicidio en grado de tentativa. La Audiencia estima la agravante de parentesco, pero aplica una eximente completa por enajenación o trastorno mental. Además, el alto tribunal turolense considera que J. M. A. B. actuó a causa de su grave adicción a sustancias psicotrópicas.

El investigado llegó este martes esposado al Palacio de Justicia de Teruel, donde estaba previsto celebrar la vista oral por estos hechos. Sin embargo, J. M. A. B. reconoció ser el autor de la agresión y se conformó con la pena de cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico que propuso el Ministerio Fiscal, por lo que no fue necesario desarrollar el juicio hasta el final.

No obstante, la Fiscalía de Teruel solicitó ya en el mismo acto del juicio, y así quedó acordado, el ingreso del acusado en un centro de rehabilitación, donde recibirá tratamiento médico ambulatorio que le ayudará a luchar contra su drogadicción, si bien podría acabar privado de libertad si su evolución fuera desfavorable.

J. M. A. B. mostró tras el suceso su arrepentimiento, por lo que su familia no ha ejercido la acusación particular. El acusado dijo ayer en su declaración no recordar nada de lo sucedido, si bien dio crédito a lo testificado por su familia y vecinos.