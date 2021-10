El Matarraña escenifica el rechazo a acoger parques eólicos

Cientos de personas han participado en el encuentro titulado "Por la Defensa de Nuestros Paisajes" que ha tenido lugar durante este sábado en la plaza Mayor de La Fresneda. La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, las asociaciones Gent del Matarranya y Empresasios del Matarraña y el Ayuntamiento de La Fresneda han convocado este acto para, a su juicio, poner de manifiesto la "unidad" que existe en la práctica totalidad de los municipios matarrañenses en su negativa a acoger los parques eólicos presentados en los últimos meses por parte de varias empresas. De este modo, además de vecinos de la práctica totalidad de los municipios de la comarca, el acto ha contado con el respaldo de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos afectados directamente por estas propuestas: Valjunquera, Valdealgorfa -de la vecina comarca del Bajo Aragón-, Valdeltormo, La Portellada, Fórnoles, Torre del Compte y el municipio anfitrión.

De igual modo han asistido otros representantes y alcaldes de municipios como Calaceite y Cretas y representantes de todas las fuerzas políticas representadas en el consejo comarcal del Matarraña -PP, PSOE, PAR y CHA-. Asimismo, el acto ha contado con la presencia de representantes de Chunta Aragonesista -Ignacio Belanche- y de Teruel Existe entre los que se encontraba el senador Joaquín Egea. "Estamos visibilizando que la acción social del Matarraña está unida. Exigimos al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España que paralicen estos proyectos de inmediato y que potencien la calidad turística, cultural y social del Matarraña. Han hecho caso omiso a nuestra petición de moratoria y encima presentan estos proyectos en agosto, con nuestro personal de vacaciones. Es intolerable", ha manifestado Frederic Fontanet, alcalde de La Fresneda. El primer edil ha subrayado que existe «unanimidad» de todas las fuerzas políticas de La Fresneda -PP, PAR, PSOE- en rechazar estos proyectos. "Pensamos que hay otra forma de crecer. No vamos a consentir que aquí se hagan centrales eólicas porque además nuestro suelo no es urbanizable. Apostamos por otro modelo, por un territorio sostenible y una filosofía slow", ha añadido el alcalde del Partido Popular.

Durante el acto, uno de los primeros en tomar la palabra ha sido Javier Oquendo, de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel. Oquendo ha denunciado lo que a su juicio supone un problema que trasciende a toda la provincia de Teruel y ha subrayado que actualmente existen 104 proyectos presentados en toda la provincia. El portavoz de la plataforma ha recordado los proyectos de energías renovables para el Matarraña y ha puesto de manifiesto que en las últimas semanas, solo en la Sierra de Albarracín, han salido 20 nuevos proyectos. Oquendo ha subrayado que este "no es un movimiento en contra de las renovables" y ha negado acusaciones de este tipo. "No somos un movimiento anti-renovables, tal y como se nos acusa. Tampoco queremos volver a las cavernas y no poder usar los electrodomésticos, como atónitos estamos leyendo últimamente", ha subrayado Oquendo. El portavoz ha afirmado que existen otros modelos de producción. «Sabemos que las renovables son la única alternativa al cambio climático. Pero así no. El modelo que se nos propone es el de la especulación frente a otros modelos que ya existen».

Por último desde la Plataforma han puesto de manifiesto el sentir general del Matarraña. "Aún se atreven a expresar, por parte de estas empresas, que las opiniones son diversas. Evidentemente en ninguna cuestión la opinión es homogénea, pero en el Matarraña se ha pedido de forma ampliamente mayoritaria y rotunda su rechazo a estos proyectos", ha concluido. El doctor en geografía Sergi Saladié ha sido otro de los asistentes. Saladié ha subrayado que en otros territorios en los que se han implantado estas instalaciones «el impacto económico ha sido mínimo». Para ello ha puesto el ejemplo de otras comarcas como la vecina Terra Alta. En la misma línea se ha manifestado la Asociación de Empresarios del Matarraña. "Este es un ataque frontal a nuestro modelo económico. Llevamos 20 años apostando por un modelo que tiene como principal eje el paisaje y que ha permitido que hosteleros, constructores y multitud de empresas se hayan podido desarrollar. Se necesita una planificación del territorio y que esta Transición de la que tanto hablamos no suponga que empresas y personas de fuera decidan cual ha de ser, o directamente acabar con nuestro modelo de desarrollo", ha manifestado Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios.

Por su parte uno de los coordinadores de las alegaciones a los parques eólicos del Matarraña, el doctor en biología Ferrán Vallespinós, ha subrayado lo que a su juicio suponen "importantes deficiencias" en los proyectos actualmente en cuestión con, ha afirmado, "errores de bulto". Vallespinós ha subrayado que en los estudios de impacto socieconómico y turístico no se habla del impacto que podrían tener estas instalaciones en municipios como Valderrobres. "No hay mediciones de viento y ni si quiera se tiene en cuenta lo que estas instalaciones podrían suponer turísticamente para los municipios afectados. Es incomprensible que en un documento socioeconómico se hable de Alcañiz y no se hable de Valderrobres", ha añadido Vallespinós.

El acto ha contado, de igual modo, con otras plataformas como Valjunquera por los Paisajes. De igual modo se han visto camisetas alusivas al movimiento de la España Vaciada. La asociación Gent del Matarranya ha sido una de las últimas en tomar la palabra durante el acto. "Queremos evidenciar que vamos todos a una, tenemos aquí muchos ayuntamientos que se han posicionado en defensa de nuestro territorio y no podemos compartir, viendo lo que estamos viendo, esa disgregación de la opinión que las empresas, equivocadamente, intentan transmitir", ha manifestado Juanjo Pérez, portavoz de Gent del Matarranya. Todo ello después de que los ayuntamientos de Valjunquera y Valdeltormo fuesen los últimos en posicionarse en contra de acoger parques eólicos tras celebrar sendas consultas populares. La Portellada, Ráfales, Fórnoles, La Fresneda, Valdealgorfa, Torre del Compte, Arens de Lledó y Calaceite fueron otros de los municipios directa e indirectamente afectados que se decidieron posicionar en contra.

Consulta vecinal en Mazaleón

Por su parte los vecinos de Mazaleón están llamados este domingo a participar en una consulta popular que condicionará el posicionamiento del ayuntamiento respecto a los proyectos eólicos que afectan al municipio. Por todo ello el consistorio llevará a cabo una primera pregunta en la cual formulará a sus vecinos si quieren que se instalen parques eólicos en su territorio. En caso afirmativo, preguntará si esos parques deben estar en terreno público o no. "Queremos dejar claro que nos pronunciaremos en base a la primera pregunta que es un sí o un no", explicó Rafael Martí, alcalde de Mazaleón. En Mazaleón, a pie de calle, aumenta considerablemente el respaldo a estas propuestas y muchos vecinos lo ven como una oportunidad de desarrollo.

No obstante el primer edil afirmó que, aunque el posicionamiento sea proclive a acoger parques eólicos, se presentarán alegaciones de igual modo y subrayó que los proyectos recogen hasta cuatro líneas de alta tensión que, a su juicio, «partirían» todo el término municipal. "Estamos hablando de que además van unas líneas de evacuación que entrarían por Maella, Valjunquera y Calaceite. La gente tiene que saber que no se va a poder construir, ni plantar, ni erigir una granja a muchos metros de esas líneas", explicó Martí. Otro de los asuntos que en los últimos días salió a colación es el hecho de la compatibilidad de la caza y las actividades cinegéticas con estas instalaciones.