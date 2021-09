El PP insta a los dirigentes socialistas de Teruel a dimitir si no consiguen que la nueva PAC acabe con los "agravios" a la provincia

El presidente provincial del PP en Teruel, Joaquín Juste, ha invitado este martes a los dirigentes del PSOE turolense a "dimitir" si no consiguen que la nueva Política Agracia Común (PAC) acabe con los "agravios" que soportan los agricultores de la provincia en materia de subvenciones comunitarias. Juste ha criticado que la PAC propuesta por el Ministerio de Agricultura para el periodo 2022-2027 no solo no iguala las diferencias en cuanto a ayudas entre Teruel y las otras provincias aragonesas, como había sostenido el PSOE, sino que las "aumentará".

"Un futuro muy negro se avecina para los agricultores turolenses si la propuesta de la nueva PAC sale finalmente adelante porque supondría el aumento del agravio con la provincia de Teruel", afirma el PP turolense en un comunicado. Todos los cultivos se verían afectados porque "en las diferentes convergencias se ha adoptado la posición más perjudicial para los que dedican sus esfuerzos al sector primario en nuestro territorio".

Esa ha sido la principal conclusión extraída de la reunión de la Comisión Sectorial de Agricultura que ha celebrado el Partido Popular de Teruel este martes. Tras ella han comparecido ante los medios de comunicación el máximo responsable de los populares en la provincia, Joaquín Juste, en compañía del miembro del Comité de Dirección, Miguel Ángel Navarro, y del vicesecretario de Agricultura, Carlos López.

Allí, el presidente del PP turolense ha subrayado que de aprobarse definitivamente el documento que ya tienen las diferentes Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias, los representantes socialistas en la provincia deberán dejar sus cargos por “decencia”. “Si no corrigen la nueva propuesta de la PAC, los dirigentes del PSOE turolense deben dimitir por mentir a los agricultores”, ha señalado.

Juste ha personalizado estas palabras en el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la secretaria general turolense, Mayte Pérez, en el diputado autonómico, Vicente Guillén, y en el representante nacional, Herminio Sancho, que “se pasaron seis años afirmando que todos los agricultores aragoneses cobraríamos igual, que las diferencias se corregirían, que los derechos históricos se eliminarían y que se primaría al agricultor a título personal. y se ha demostrado que no es cierto”. Se trata, en definitiva, de “un nuevo engaño a los turolenses y una prueba más de que el PSOE nos sale muy caro a la provincia”.

El número uno de los ‘populares’ turolenses ha comparecido este martes ante los medios de comunicación porque “nos vemos en la obligación de defender a la provincia y denunciar el agravio comparativo porque la brecha entre Teruel y Aragón se aumenta”. Un hecho que evidencia para Juste que el PSOE ha buscado obtener “rédito político” de este asunto, sin plantear “soluciones”.

Considera Juste que “todavía estamos a tiempo de revertir esta situación”. Es por ello por lo que ha anunciado que el Partido Popular de Teruel se va a reunir con todas las organizaciones agrarias y también que presentarán iniciativas en las diferentes instituciones para poder corregir el documento.

Hasta 12.000 euros de diferencia por explotación

El nuevo preacuerdo de la PAC contempla una disminución de las regiones o estratos, que pasan de 50 a únicamente 20. De ellas, cinco corresponden a secano, otras tantas para regadíos y pastos, cuatro a cultivos permanentes y una específica para Baleares.

En la provincia de Teruel, el secano se va a converger a la baja con regiones que cobraban menos por hectárea, mientras que en Zaragoza sucede lo contrario, que lo hacen con territorios que les superan en percepciones. Lo que provoca es que aumenten las diferencias entre ambos territorios y que un agricultor turolense de la laguna de Gallocanta con 200 hectáreas de cultivo pueda percibir hasta 12.000 euros menos anuales que su homólogo zaragozano.

Otro perjuicio especialmente notable se produce en los cultivos permanentes, entre los que se incluye el olivo y el almendro, de especial importancia en el Bajo Aragón. De ser anteriormente la zona que más cobraba, al converger con territorios con menores percepciones se va a producir una pérdida económica por hectárea.

La propuesta de modificación de la PAC acaba para Miguel Ángel Navarro con el mantra del PSOE de que iban a eliminar los derechos históricos. “Aparece en la primera página del documento y queda meridianamente claro que no los van a suprimir”, ha lamentado.

También ha advertido en la importancia de resolverlo ahora porque, de lo contrario, “durante muchos años tendremos que vivir con estas reglas de juego”, que afectan a la provincia de Teruel y “muy especialmente” a la Sierra de Albarracín.

“Perdemos en todos los ámbitos productivos y, por esa razón, le pedimos al PSOE que se tome en serio este asunto y que ponga remedio a una reforma de la PAC que es muy perjudicial para nuestra provincia”, ha indicado.