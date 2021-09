La cobertura de telefonía móvil en las principales carreteras de la provincia de Teruel es muy deficiente. Así, al menos, lo pone de relieve un estudio desarrollado por la plataforma ciudadana Teruel Existe y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón, según el cual en un 20% de la red viaria nacional y autonómica no hay señal, mientras que en un 30% la cobertura es insuficiente y no permite mantener una conversación fluida. Por último, en un 40% se puede hablar, pero no recibir y enviar datos.

Los dos senadores de la agrupación de electores Teruel Existe, Beatriz Martín y Joaquín Egea, fueron los encargados de recoger la información. Entre el 3 de febrero y el 6 de junio de este año recorrieron un total de 1.363 kilómetros de carreteras turolenses llevando cuatro teléfonos móviles, cada uno con una tarjeta de una compañía diferente. Los datos fueron procesados y analizados por el ingeniero de telecomunicación Santiago Lázaro y el decano de la Junta de Gobierno de la Demarcación Territorial del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón, Javier Mateo, quien concluyó este jueves que la provincia de Teruel "no tiene una buena conectividad" y que, además de una mala cobertura, las carreteras "tienen el firme en muy mal estado".

El trabajo es pionero en la provincia de Teruel y otras muchas ciudades se han interesado por aplicarlo a su red viaria, como destacó el portavoz de Teruel Existe Toño Sanz, quien agregó que a las compañías de telefonía móvil "les falta mucho para llegar a dar una cobertura global". "Hay demasiados kilómetros sin señal de ninguna de las cuatro compañías y eso es muy grave", agregó Sanz.

Una de las peores carreteras es la A-1702 entre la Venta de la Pintada y Ejulve, con un 50% del recorrido sin cobertura, pero también hay tramos negros en la autovía Mudéjar o A-23 de Ferreruela a Sarrión, en la A-228 de Galve a Teruel y en la A-1508 de Calamocha a la N-211.