Calanda será bastión taurino en Aragón durante el puente del Pilar con dos festejos con presencia aragonesa

Tras quedar oficialmente sin Feria Taurina Zaragoza, la localidad turolense de Calanda será duran las “noFiestas del Pilar” el único bastión que acogerá corrida de toros durante el puente.

Los aficionados taurinos aragoneses, sin toros en Zaragoza, si podrán hacerlo en Calanda donde la empresa Ruedolé con la colaboración del Ayuntamiento ha programado una corrida de rejones el día 10 de octubre y una corrida de toros el 12 del mismo mes.

“Toda la corporación hemos decidido apoyar con dotación económica a los festejos taurinos, somos conscientes de lo mal que lo han pasado en la pandemia y no queríamos que el sector taurino fuera menos” declara Alberto Herrero, Alcalde de Calanda.

La corrida de rejones será el domingo 10, y en ella están acartelados lo rejoneadores Sergio Domínguez y Pablo Donat quienes lidiarán reses del hierro turolense de Hermanos Colomer. Por otro lado el plato fuerte llegará el día del Pilar en el que se lidiarán toros de Montealto por parte de Salvador Cortes, veterano matador quien fuera triunfador en plazas como Pamplona o Sevilla, el salmantino Damian Castaño, triunfador entre otras ferias, en Cenicientos y el mediático aragonés Imanol Sánchez, que llega con el triunfo en la boca de plazas como Tudela o Andorra.

El torero aragonés declara; “A pesar de no haber toros en Zaragoza, toda una desgracia para la afición, esta no quedara huérfana de poder disfrutar el día del Pilar de una tarde de toros. Calanda es el lugar para resarcirse del hastío taurino que hemos pasado este tiempo pandémico, personalmente me hace mucha ilusión torear en Calanda, una plaza que siempre ha gozado del reconocimiento de la afición”.