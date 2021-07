El Ministerio clavará pilotes para frenar el hundimiento de N-420 en Escucha

El Ministerio de Transportes admite que la reparación efectuada recientemente en el tramo de la carretera N-420 para corregir los desperfectos causados por el hundimiento de la calzada a su paso por Escucha en las estribaciones del puerto de San Just no ha resuelto el problema de agrietamiento y deformación del firme y apunta a que, previsiblemente, habrá que proceder a una operación más ambiciosa de pilotaje para consolidar la calzada.

Debido a la ondulación del pavimento y a la aparición fisuras y hundimientos, el carril de vehículos lentos está cortado entre los puntos kilométricos 648,3 y 649,4 desde hace un año, lo que obliga a los vehículos a circular por este punto a un máximo de 40 kilómetros por hora. Según denuncia el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, este estrechamiento y la drástica reducción de velocidad han dado ya "algunos sustos" a los conductores.

Una fuente de la Delegación del Gobierno ha informado este viernes de que el otoño pasado se reparó el firme de la zona, muy deteriorado por las grietas y ondulaciones, para mejorar su seguridad, pero ha matizado que "la solución definitiva" está por concretar. Ha adelantado que "todo parece indicar" que deberá realizarse un pilotaje del tramo para asegurar su estabilidad.

El tramo afectado fue objeto de un estudio geotécnico para determinar la gravedad de los "movimientos" del terreno, con problemas de estabilidad por su geología y también por la actividad minera del entorno. La información fue procesada por técnicos especializados y por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). La solución definitiva no se conocerá hasta el próximo otoño.

La precaria situación de la carretera, clave para las comunicaciones entre las Cuencas Mineras y la capital, ha motivado las quejas del Ayuntamiento de Utrillas, que reclama desde septiembre de 2020 una solución definitiva para esta vía. Joaquín Moreno ha recordado que el tramo soporta un intenso tráfico pesado derivado de las industrias de la zona, como Draxton o Térvalis.

La zona dañada forma parte de la variante de la N-420 que se abrió al tráfico en 2000. A juicio de Moreno, la ejecución "no se calculó bien" porque el deterioro del firme ha sido un problema reiterado. H añadido que los problemas se agravan cuando hay temporales. Recientemente, el Ministerio de Transportes retiró un deslizamiento que cortaba el acceso a un área de descanso en el puerto de San Just.

Ciudadanos pide la intervención de las Cortes

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha presentado este viernes una proposición no de ley para que la cámara inste al Gobierno central a "tomar las medidas que se consideren oportunas" para "recuperar el tráfico normal en la N-420 a altura de Escucha a la mayor brevedad posible». El dirigente liberal propone al Parlamento aragonés que se dirija al Ejecutivo nacional para que aplique "una solución definitiva para la seguridad del trazado en la zona del puerto de San Just".

Daniel Pérez recuerda en su proposición no de ley que los deslizamientos que afectan a la N-420 son "habituales" a su paso por San Just, lo que ha obligado al Ministerio de Transportes a intervenir en el túnel del puerto y en distintos puntos de la cara norte de la montaña. Añade que estas incidencias mantienen "inutilizado" un carril de la carretera. Indica que el Gobierno tenía previsto una primera actuación de 370.000 euros para estudiar la situación geotécnica antes de plantear una solución eficaz y otros 880.000 para normalizar la situación de la carretera, pero esta última partida no se ha ejecutado. También alude al corte del acceso al área de descanso del puerto en 2020 por un alud de tierra, que ya ha sido retirado.