"Decir que el tren no tiene demanda es una tomadura de pelo"

Decenas de turolenses se han concentrado en las estaciones y apeaderos de tren para reclamar el mantenimiento y la mejora de los servicios ferroviarios convencionales. Los participantes en la protesta, convocada por la plataforma 'Aragón, no pierdas tu tren', han expresado su temor a que las reticencias del Gobierno aragonés a sufragar los trenes que en su recorrido salen de la Comunidad autónoma supongan un recorte de los ya escasos servicios con que cuenta la provincia.

Anabel Gimeno, miembro de 'Aragón, no pierdas tu tren' ha sido una de las encargadas de leer el manifiesto, en el que se ha destacado que "es falso que el tren no sea demandado; decir eso es una tomadura de pelo; es muy utilizado a pesar de las deficiencias que presenta". Gimeno ha pedido que no se alarguen innecesariamente las paradas de los trenes en Teruel y que se ajusten los horarios para hacer que el ferrocarril "sea competitivo". "En el Año Europeo del Ferrocarril, aquí se desmantela el tren convencional", ha denunciado.

Pilar Artal, usuaria del tren durante toda su vida y una de las personas concentradas en la estación turolense, ha relatado que el pasado viernes el tren Zaragoza-Teruel "iba lleno de estudiantes, sin que nadie les ayudara a guardar distancias de seguridad por la covid, pero con las máquinas expendedoras de bebida y alimentos paradas por la pandemia". "Renfe tiene que tener sus trenes en condiciones, porque todos pagamos los mismos impuestos", ha protestado esta mujer.

Iván Muñoz, otro de los participantes, ha lamentado que la provincia lleve más de dos décadas reivindicando, "sin éxito", la modernización del ferrocarril como medio de transporte de viajeros. "Estamos incomunicados, los turolenses no tenemos forma de ir a Madrid, esto es vivir en un país subdesarrollado", ha denunciado Muñoz. "No pedimos ser más, solo iguales al resto", ha añadido.

Las concentraciones en la provincia de Teruel se han producido también en Calamocha, Mora de Rubielos, Cella, Monreal del Campo, Caminreal, Samper de Calanda y La Puebla de Híjar. Igualmente, en el resto de Aragón se han organizado movilizaciones en las estaciones y apeaderos ferroviarios de las líneas por las que circulan los trenes convencionales.