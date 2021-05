La película 'García y García', rodada en el aeropuerto de Teruel, clausura el festival de Málaga

'García y García', la comedia que dirige Ana Murugarren y que se rodó el pasado verano en diferentes localizaciones de Teruel, como el aeropuerto, calles y edificios de la ciudad, se estrenará en cines el próximo 27 de agosto. Un largometraje protagonizado por José Mota y Pepe Viyuela que contó con el trabajo de diferentes empresas turolenses, la participación de un numeroso grupo de actores locales para figuración y cuyo impacto económico en la capital, está valorado en más de un millón de euros.

'García y García', comedia que por primera vez en la gran pantalla a Mota y Viyuela, aterriza en los cines el 27 de agosto, tras clausurar la 24 edición del Festival de Málaga el 13 de junio. El filme, que también se desarrolla en escenarios de otras ciudades españolas, se mueve entre aeronaves que chocan contra terminales, hangares donde los aviones no se arreglan y personajes que para mantener el equívoco son capaces de todo.

La comedia está dirigida por Ana Murugarren y producida por Blogmedia y Clarq Films, con la producción asociada de Mogambo y Lightbox y la participación de RTVE, Amazon Prime, EiTB y Aragón TV y parte de una idea original del reconocido arquitecto Carlos Lamela, desarrollada por el productor Joaquín Trincado y plasmada en guion por la directora Ana Murugarren y la guionista Ana Galán.

Carlos Lamela se lanza con este proyecto a la producción cinematográfica acompañado del experimentado productor Joaquín Trincado, que ha trabajado con directores como Enrique Urbizu ('Todo por la pasta'), Pablo Berger o Álex de la Iglesia y recientemente ha estrenado en USA la multipremiada 'La higuera de los bastardos' de Ana Murugarren.

Esta trepidante y divertida comedia es el último largometraje de Ana Murugarren, que debutó con el aplaudido largo 'Esta no es la Vida Privada de Javier Krahe' (2006). Comprometida con el cine de entretenimiento y el espectador, en 'García y García' exhibe su inequívoco sentido del humor. Entre sus trabajos se encuentran 'El Precio de la Libertad' (miniserie TVE y ETB (2012)); o los largometrajes 'Tres mentiras' (2014) y 'La Higuera de los Bastardos' (2018).

Cuando Ana Murugarren se reunió con Joaquín Trincado y Carlos Lamela y le propusieron dirigir 'García y García', pensó “vuelvo a mis orígenes, a ‘Tu novia está loca’”. En sus propias palabras, Murugarren comenta que “cuando me dijeron que era una historia original, y no un remake, dije ¡olé!, y cuando me dijeron que se desarrollaba entre aeropuertos, aviones, hangares y terminales, pensé que si no conociera al productor Joaquín Trincado, estaría hablando con dos locos. Pero lo cierto es que estaba hablando con Carlos Lamela, arquitecto de la Terminal T4 de Madrid o de la nueva terminal del Schiphol de Amsterdam, y con Trincado, uno de los productores más arriesgado y sagaz de los que he conocido, así que acepté”.

Para los productores Joaquín Trincado y Carlos Lamela 'García y García' es una de las comedias de 2021. "El casting de la película es bestial, te partes de risa y Ana Murugarren ha conseguido sacar el máximo partido al gag visual de dos de los más grandes cómicos españoles, Pepe Viyuela y José Mota”. Protagonizada por un reparto que completan Eva Ugarte, Carlos Areces, Jordi Sánchez, Ricardo Castella, Jesús Vidal, Antonio Resines, además del debut en el cine de Martita de Graná y la youtuber Alexity