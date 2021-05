El Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del hospital Obispo Polanco de Teruel tiene los días contados si el Gobierno aragonés no encuentra, a la mayor brevedad, sustitutos para los tres especialistas que integran el equipo médico y que se van a trabajar a otros centros sanitarios de Aragón y de otras Comunidades Autónomas a principios del próximo mes de junio.

Ante esta situación, han tenido que ser descitados todos los pacientes que tenían fecha de consulta de ORL en junio, más de 200, y que ahora pasan a engrosar la lista de espera. A ellos se suman otros muchos enfermos a los que, debido a esta coyuntura, ya no se les dio fecha en su momento. Además, desde este viernes, el Servicio ya no realiza intervenciones quirúrgicas al no haber disponibles dos especialistas –mínimo imprescindible– debido a que alguno de los médicos está de vacaciones.

"Nadie se quedará sin atención"

La gerente del sector sanitario de Teruel, Perla Borao, afirmó este jueves que el Gobierno aragonés "está trabajando" para encontrar especialistas y subrayó que la semana que viene hay un llamamiento –tanto a médicos residentes que terminan ya su formación especializada como a facultativos de otras categorías– que podría desembocar en la llegada de profesionales a Teruel. "Nadie se quedará sin atención", subrayó. Desde el Departamento de Sanidad indican que se han hecho ofertas a nivel nacional y se buscan "posibles soluciones con los servicios de otros hospitales".

Sin embargo, la jefa del Servicio de ORL, Teresa Lahoz, quien ya manifestó en su día que deja el hospital Obispo Polanco "exhausta" tras tener que trabajar prácticamente sola durante mucho tiempo debido a la constante rotación de sus compañeros, alertó de que no será fácil cubrir los huecos. Destacó que los médicos residentes son "reticentes" a venir a trabajar a Teruel, porque tendrán que hacer frente a toda la demanda asistencial "sin el apoyo de un equipo".

Indignada, Lahoz acusa al presidente aragonés, Javier Lambán, "de llenarse la boca hablando de despoblación y, a la hora de actuar, dejarnos abandonados y obligarnos a emigrar a Zaragoza". "Da la sensación –continúa– de que quiere reducir el Obispo Polanco a un ambulatorio del Miguel Servet". A su juicio, la DGA "ha dejado morir este servicio".

Lahoz denuncia que las cosas no están mejor en el hospital de Alcañiz, donde un otorrino ha cambiado de destino y el otro está con una baja laboral. Subraya, además, que derivar pacientes a Zaragoza –a 170 kilómetros de Teruel– no es la solución, pues en casos urgentes, como el registrado hace unos días con una joven que sufría hemorragia de garganta, "hay que actuar en cuestión de segundos".

El presidente de la Junta de Personal del Obispo Polanco, Jesús Martínez-Burgui, del sindicato CESM, quiso "tranquilizar" a la población afirmando que los casos urgentes de ORL pueden ser atendidos "con la debida calidad" por otras especialidades, como uci, urgencias, anestesia y cirugía general. Señaló, no obstante, que ahora lo inmediato es cubrir las vacantes y, con algo más de calma, analizar en profundidad la situación de Teruel y buscar soluciones definitivas a la falta de médicos.

"¿Es que tendremos que ir para todo a Zaragoza?"

Ángel Guía, vecino de Teruel, es uno de los muchos afectados por la crisis del Servicio de ORL. Con el preoperatorio ya realizado, esperaba ser intervenido el próximo mes de junio del taponamiento de nariz y oído que padece. Al saber que los tres otorrinos de Teruel se van y ante el temor de que su operación se demorase, solicitó él mismo, no sin disgusto, ser derivado a Zaragoza. "¿Es que vamos a tener que ir a Zaragoza para todo?", se preguntaba. "Esto es una vergüenza, lo que pasa en Teruel no ocurre en ningún sitio".