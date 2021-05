Carles Francino: "Hay mucha prisa en meter las noticias de la covid debajo de la alfombra"

¿Por qué ha elegido Albarracín para emitir su programa ‘La ventana’?

Elegimos Albarracín por la despoblación, pero con un cambio de chip en el enfoque. Es uno de Los Pueblos Más Bonitos de España y representa un cambio de discurso sobre la España que, equivocadamente, llamamos vaciada, por ser modelo de recuperación del patrimonio y porque es un lugar muy interesante para vivir, una tierra con oportunidades donde se hacen cosas y se desarrollan proyectos. El eslogan "Teruel existe", que tuvo tanta fortuna, ha servido para mucho, y no se debe olvidar la reivindicación, porque territorios como este tienen que vivir y competir en igualdad de oportunidades. Pero lo importante de elegir Albarracín es porque nos traslada un cambio de discurso.

¿En sentido positivo?

Sí, claro. La España vacía que se inventó Sergio del Molino sirvió para poner este asunto en la agenda del debate público, pero hablamos de la España vaciada como si fuera un territorio yermo y muerto, y no es así. Son territorios castigados por la desigualdad y la injusticia. Hay que virar a un discurso más positivo. En Albarracín, Teruel, Jaén, Zamora o Soria, que viven una situación parecida, hay un montón de proyectos y de historias impresionantes. Contémoslos y no estemos todo el día dando vueltas en una espiral de negatividad.

Llega a los pocos días de que Albarracín fuera sede de una cumbre que reunió a los presidentes de Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha para hablar sobre despoblación. ¿Influyó en su decisión de venir a hacer el programa?

No. Lo teníamos decidido antes, pero cuando leí las conclusiones de esa cumbre pensé que conectan muy bien con nuestro propósito. Llegamos también después del primer fin de semana con movilidad para visitar Albarracín, que tiene en el turismo una de sus principales fuentes de ingresos.

¿La covid y sus consecuencias también estarán presentes en su programa?

Sí. Hemos invitado a la médico de Albarracín, que ha vivido toda la pandemia desde el centro de salud, para que nos cuente su experiencia. Uno de los motivos de la gira es contar al resto de España cómo se vive este tiempo tan difícil en cada lugar.

¿Le sorprendió la repercusión masiva que tuvo su alocución sobre su experiencia como paciente de covid –estuvo hospitalizado 14 días, cuatro de ellos en uci, y sufrió un ictus– al regresar a ‘La ventana’?

Me he visto metido en medio de una movida y no sé exactamente por qué. Tiene una parte positiva porque ha hecho fluir mucho cariño y solidaridad. Eso lo he disfrutado. La otra parte, la de la repercusión, no la buscaba. Venía de una ausencia muy larga ante el micrófono y le debía una explicación a los oyentes. Pero no podía imaginar es que a la tercera palabra me iba a derrumbar. Me vinieron muchas cosas a la cabeza y me atropellaron los sentimientos. Mi intervención conectó con mucha gente. Hay que tener en cuenta que la pandemia no ha desaparecido y ha dejado mucho rastro. Hay una corriente extendida de opinión que intenta pasar página antes de tiempo y no creo que sea de recibo.

¿Quería concienciar sobre las consecuencias de la pandemia?

Sí. No me gusta dar lecciones a nadie, pero una experiencia que he vivido en primer persona me permite reflexionar al respecto. Quise decir que no nos olvidemos de los sanitarios, que no hagamos el imbécil porque esto no ha terminado y que parece que las malas noticias queremos apartarlas y 100.000 muertos no se pueden meter debajo de la alfombra.

¿Se arrepintió de haberse metido en directo en ese asunto tan personal y emotivo?

No, porque cada día proyecto desde la radio muchos sentimientos personales. No me arrepiento, pero me sorprende la dimensión de la movida.

¿Le desbordó la emotividad?

Totalmente. Tenía pensado lo que quería decir, pero por muchos planes que hagas cuando te supera la emoción no puedes hacer nada. Es mejor dejarse llevar. A todos nos avergüenza que nos vean en una situación de debilidad, pero me ha pasado a mí y no tengo ningún problema.

¿Le ha dejado secuelas la covid?

Ya he recuperado la masa muscular previa a la covid y todas las pruebas que me han hecho han salido bien. Pero no sales indemne emocionalmente de un proceso como este. Te convence de que es mejor invertir el tiempo en personas y cosas que merezcan la pena.