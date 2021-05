Piden 3 años de cárcel para un septuagenario de Teruel acusado de abusar de una chica de 15 años

Un hombre de 74 años de edad y vecino de un municipio cercano a la capital turolense se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Teruel como presunto autor de un delito de abuso sexual a una joven de esa localidad que contaba 15 años de edad en el momento en que se sitúan los hechos, el 5 de octubre de 2019.

El fiscal pide que sea condenado a tres años de cárcel y a indemnizar a la chica con 3.000 euros, así como que se le prohíba acercarse a ella durante cuatro años y se le inhabilite para cualquier profesión o actividad en la que tuviera que estar en contacto con menores. La acusación particular, ejercida por la familia de la muchacha, solicita la misma pena de cárcel pero eleva la compensación económica a 4.000 euros. La defensa, sin embargo, pide la libre absolución, al entender que el acusado no cometió ningún abuso.

El suceso enjuiciado esta mañana habría ocurrido en la zona de entrada de la casa del procesado, a la que la joven, vecina de aquel, acudió después de que el hombre se lo hubiera pedido minutos antes en la calle con el argumento de que le iba a dar dinero para que pudiera comprarse algo en los puestos de la feria ambulante que había en la localidad. Según la denuncia formulada por la menor, una vez allí, el septuagenario intentó besarla en la boca y realizarle tocamientos.

El procesado ha declarado que lo único que hizo fue darle 20 euros, algo que ella, según la versión del imputado, le agradeció con dos besos en las mejillas antes de irse del lugar. El hombre ha negado que hubiera abusado de ella y ha afirmado no entender por qué ha sido denunciado, “con la amistad que había” entre él y la familia de la menor.

Sin embargo, la adolescente, ahora de 17 años, ha relatado en la vista oral que, tras darle el dinero, el septuagenario le pidió un beso, algo a lo que ella se negó al ver que el hombre ponía la boca en lugar de la mejilla. La menor ha contado que, en ese momento, el procesado la cogió por los hombros, la introdujo en la casa y le realizó tocamientos.

El fiscal considera que los hechos denunciados han quedado acreditados y destaca que el informe pericial psicológico realizado a la menor habla de que el testimonio de esta es creíble. Añade que no hay ningún indicio de que la denuncia de la chica hacia el septuagenario pueda responder a un deseo de venganza o de obtener beneficio.

Sin embargo, la abogada defensora del acusado, Elisa Julián, ha afirmado que las pruebas desarrolladas a lo largo del proceso no permiten desvirtuar la presunción de inocencia de su cliente. La letrada ha dicho que en el relato de la víctima “falta concreción” y ha afirmado que la joven ha modificado su discurso respecto al que ofreció al inicio del proceso ante la Guardia Civil y ante el juez instructor. Julián ha añadido que su representado no tiene fuerza para empujar a otra persona a entrar a una casa y ha mostrado su extrañeza por el hecho de que no haya acudido a declarar la amiga de la menor a la que esta le habría relatado lo sucedido por whatsapp.

El de este martes es el quinto juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Teruel por delito de abuso sexual a menores en lo que va de año. El fiscal de Menores, Benito Soriano, ha explicado al término de la vista oral que todavía hay señalados para 2021 otros dos o tres juicios por este mismo tipo de delito. No obstante, Soriano ha señalado que ello no debe hacer suponer que existe un aumento "alarmante" del número de casos, pues el parón judicial que provocó la pandemia en 2020 está concentrando ahora en el tiempo la celebración de juicios.