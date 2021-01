Reabierto el parque de los Fueros de Teruel tras las nevadas

Este jueves al mediodía se ha reabierto el Parque de los Fueros-Ricardo Eced por parte de la Policia Local de Teruel después de que desde el departamento de Parques y Jardines y Medio Ambiente se haya comprobado que ya no hay peligro para los viandantes por desprendimientos de ramas de los árboles a causa de la nieve acumulada como ocurría en días anteriores.

Por otra parte, el autobús urbano seguirá funcionando lo que queda de semana con horario de festivos, y la previsión es que el próximo lunes se recupere la normalidad en el servicio. La ciudad ha vuelto a dar esta mañana una de las temperaturas más gélidas del país, con -16,3 grados, la quinta más baja de toda España.

El operativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Teruel continúa trabajando estos días en distintos frentes para paliar las consecuencias de la borrasca Filomena, eliminando carámbanos, repartiendo sal a los vecinos y retirando bloques de nieve helada de las calles, entre otras cosas.

Además, se está intentando habilitar las cuestas de los Gitanos y Capuchinos y ensanchar el carril de Cofiero para que se pueda circular en ambos sentidos.

Ganar Teruel critica la gestión del bus durante el temporal

Ganar Teruel-IU critica la gestión del autobús urbano durante el temporal Filomena y en su secuela de fuertes heladas. La formación de izquierdas considera en un comunicado que "es necesario revisar el pliego de condiciones para que este se adapte a necesidades de la ciudad como la viabilidad invernal." A su juicio, es inadmisible que el servicio siga sin recuperar la normalidad. Propone que, para futuros temporales, se procure "mantener un autobús en funcionamiento en un recorrido longitudinal desde la Fuenfresca hasta la Universidad por las vías principales" para reducir el uso del coche particular y garantizar una mínima movilidad.

Ganar reclama más atención para las pedanías en casos de nevadas intensas y señala que "durante días hemos visto imágenes en las cuales no había pasado una quitanieves ni puesto sal en las vías, y no digamos en la parte interior de los barrios, cuyas calles, estaban anegadas en nieve y era imposible salir de ellas. Mantener conectados a los barrios rurales con la capital es prioritario, no solo por movilidad, sino por posibles emergencias que puedan surgir, cosa habitual en estas situaciones."

Por su parte Espacio Municipalista-Podemos insta al Ayuntamiento de Teruel y a la comarca Comunidad de Teruel a que "publiquen los planes de protección civil comarcal y municipal en las web institucionales". Adelanta que presentará propuestas para la actualización de plan municipal prevista para 2021.