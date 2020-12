"Desde hace tiempo y por fortuna, los hijos se crían a medias por la madre y el padre"

Un jubilado de Alcañiz, padre de dos hijos, Carlos Alda, se ha convertido en el primer pensionista de Aragón al que un juez le reconoce el derecho a percibir el complemento de maternidad, una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, desde su aprobación en 2016, solo está contemplada para mujeres.

Alda, jubilado desde el pasado mes de enero, pidió a la Dirección Provincial del INSS el pago del suplemento. Tras serle denegado, acudió al Juzgado de lo Social de Teruel, que ha estimado su demanda. Ello supone que podrá ver incrementada su paga y recibir los atrasos e intereses generados desde el reconocimiento de su pensión contributiva. Aunque en su caso el aumento será del 2,5% al tratarse de la pensión máxima, la norma fija un complemento del 5% con 2 hijos; el 10% con 3 hijos, y el 15% con 4 o más vástagos.

La sentencia, la primera en Aragón en este sentido, hace suyo un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que considera "discriminatorio" el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, al reconocer un complemento de pensión, "por su aportación demográfica a la Seguridad Social", a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados. La jueza de lo Social de Teruel, Elena Alcalde, estima que dicha aportación demográfica compete también al hombre, no solo a la mujer.

En el proceso judicial, Alda ha estado representado por la Asesoría Jurídica de UGT-Aragón. La letrada de este sindicato en Teruel, Verónica Gámez, defendió este miércoles la "obligatoriedad" de la aplicación de la sentencia del tribunal europeo en todos los estados miembro y recordó que dicho fallo judicial se apoya en directivas "que persiguen la progresiva implantación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social".

"También los he criado yo"

"Quizá no he dado tantos biberones como mi mujer, pero he pasado más horas con los niños en el parque", argumentó Carlos Alda. "Si hablamos de igualdad, el concepto debe aplicarse en todos los aspectos sociales posibles", añadió. Sorprendido por la repercusión del caso, este jubilado de Telefónica defiende que "es una cuestión de justicia; cada uno ha de recibir lo que le corresponde".

La sentencia abre la posibilidad a que otros pensionistas de Aragón reclamen por vía judicial el complemento, sumándose a los de otras comunidades autónomas, como Madrid, Murcia, Cataluña o Canarias, donde ya se han emitido fallos en este sentido. De hecho, como explicó José Luis Romero, vicesecretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Aragón, ya hay unos 50 afiliados que han iniciado la reclamación administrativa o han presentado la demanda ante los tribunales. "Se ha dado un paso en favor de la no discriminación entre hombres y mujeres. Desde hace tiempo y por fortuna, los hijos se crían a medias por la madre y el padre", destacó.

Javier Lozano es un pensionista de Zaragoza que ha completado la vía administrativa y está a la espera del señalamiento del juicio para reclamar el suplemento por maternidad. "Cuando mi mujer llegaba a casa después del trabajo, los chicos ya estaban bañados, cenados y con el pijama. He cumplido con mi parte y es justo que se me reconozca", afirmó.