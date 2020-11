Jabaloyas vota la moción de censura originada por el cierre del único bar

La Lonja de Jabaloyas será escenario hoy de la moción de censura contra el alcalde, Enrique Álvarez, del PSOE, al que le disputará el puesto el candidato independiente Oscar Castillo, arropado por 31 firmas de un total de 57 votantes que integran el censo electoral. El desencadenante de la censura fue el cierre del único bar de la localidad, El Diezmo, el pasado septiembre, un contratiempo que parte del vecindario achaca a Álvarez.

Aunque desde que se puso en marcha la moción de censura se han registrado momentos de tensión y cruces de reproches entre el alcalde y el aspirante a sustituirle, ambos han manifestado su convicción de que la sesión convocada para este jueves se desarrollará con normalidad.

Debido a la epidemia de la covid-19, el concejo abierto se ha convocado en la Lonja en lugar de celebrarse en el propio Ayuntamiento con el fin de garantizar que los asistentes puedan mantener la distancia de seguridad en un lugar ventilado. Además, deberán utilizar mascarilla y habrá gel hidroalcohólico a disposición de los vecinos.

Enrique Álvarez ha manifestado su confianza en que la jornada "sea normal" y no haya ninguna incidencia. Álvarez reitera que no tuvo "nada que ver" en la renuncia de la anterior gestora de El Diezmo, un establecimiento propiedad de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín. Critica a sus oponentes por haberse "aprovechado" del cierre del bar para "montar" la censura. Recuerda que lleva 11 años en el Ayuntamiento y ahora se le pone "en tela de juicio", lo que consideró "injustísimo". Achaca la iniciativa de la censura a "empadronados que no viven en el pueblo".

Óscar Castillo asegura que por su parte va a procurar que la sesión transcurra "con normalidad". Muestra su convicción de que los mismos vecinos que le avalaron para presentar la censura le votarán este jueves como alcalde. Aclara que él solo es "la cabeza visible de mucha gente que está descontenta" con la labor de Álvarez.

El secretario de Organización del PSOE, Antonio Amador, ha señalado que el alcalde de Jabaloyas no es responsable del cierre del bar, un asunto en el que se "escudan" los promotores de la censura.

El presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín, Jorge Hernández, ha anunciado que se acaba de firmar el contrato con los nuevos gestores de El Diezmo, un matrimonio con "experiencia" en el sector que planea abrir la próxima semana, aunque, como señala Hernández, las previsiones están sometidas a la evolución de la covid-19 .