El PSOE tacha de "tomadura de pelo" la situación del Ayuntamiento de Bronchales tras el baile de dimisiones

El PSOE de Teruel ha denunciado la situación “kafkiana y de desgobierno” que se está produciendo en el municipio de Bronchales. Así se han expresado el secretario de Organización del PSOE en la provincia de Teruel, Antonio Amador, y el portavoz del grupo municipal del PSOE en Bronchales, Jorge Hernández, hoy en rueda de prensa en la que han analizado la situación política que se vive en esta localidad.

Amador afirmó que “tras una legislatura de progreso con un alcalde socialista en la que Bronchales avanzó, este municipio ha pasado a sufrir una situación kafkiana, que coincide con unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, con una pandemia”.

El secretario de Organización ha recordado que en las pasadas elecciones, el PSOE obtuvo una clara victoria en el municipio, con 137 votos, muy alejado de la segunda fuerza política, que fue el PP con 86 votos, y de la tercera fuerza, que fue CHA con 81 votos. La alianza de PP y CHA dio la Alcaldía a José Luis Agustén, de CHA, que, recientemente amagó con dimitir.

“Ahí pudimos comprobar cuál es el grado de compromiso del PP con Bronchales, entregando la Alcaldía a la tercera fuerza política, y meses después llegó la primera dimisión. Ahora no sabemos muy bien si va a haber más dimisiones, pero lo que tenemos claro es que Bronchales no se merece esta situación”, ha añadido.

“La prioridad del PSOE es trabajar por los vecinos de todos los municipios, ya sea estando en la oposición o gobernando. La situación que estamos viviendo no da pie a hacer experimentos, y si el único proyecto que tienen estos partidos es que el PSOE no tenga la Alcaldía, tenemos que decir que el Partido Socialista sí que tiene proyectos para que Bronchales siga avanzando”, ha señalado Amador.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE en esta localidad, Jorge Hernández, ha denunciado los anuncios contradictorios del alcalde y el teniente de alcalde, “diciendo que dimiten y luego que no, porque mientras andan enredados con estas contradicciones, no trabajan por el pueblo, y Bronchales no se merece esto”.

En este sentido, Hernández ha anunciado que “desde el PSOE ofrecemos seriedad y trabajo, trabajo y trabajo por el municipio y sus vecinos, y si finalmente se produce esta situación de dimisión, nosotros nos volveremos a presentar para gobernar”.

“Bronchales se merece un Ayuntamiento serio, y llevamos más de un mes de desgobierno absoluto, por eso les pedimos que se dejen de situaciones personales, que no busquen excusas porque estamos viviendo una situación muy complicada y hay que ponerse a trabajar”, ha apuntado. Para Hernández, la actitud del equipo de gobierno CHA-PP es "una tomadura de pelo".

En este sentido, ha recordado que desde el grupo municipal del PSOE “nos ofrecimos para colaborar en esta situación de alerta sanitaria y así lo hemos hecho hasta donde nos han dejado, sin duda ahora la prioridad es luchar conjuntamente por superar esta situación, y Bronchales no se merece el espectáculo que está dando el actual equipo de gobierno”, ha apuntado.