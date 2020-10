María Isabel Buj Romero "Habría que aumentar la presencia de la Guardia Civil en los pueblos"

Es la primera mujer fiscal jefe en Teruel. ¿Ha roto una barrera?

Sinceramente, no lo creo, solo he sido la primera mujer en solicitar la Jefatura de Teruel. Otras Jefaturas Provinciales están también a cargo de mujeres y desde hace algunos años. Es un dato más circunstancial o coyuntural. El cargo de fiscal jefe puede ser solicitado por mujeres y hombres siempre que reúnan los requisitos de antigüedad en la carrera junto a otras exigencias profesionales.

¿Habrá cambios en la Fiscalía reflejo de un colectivo, el de la mujer, desfavorecido secularmente?

En ese sentido, por supuesto que no. La Fiscalía de Teruel está integrada por 8 fiscales, 4 hombres y 4 mujeres, todos ellos con equitativa distribución del trabajo. En mis 30 años de carrera, ni los primeros 10 que estuve en Lérida, ni los restantes aquí, nunca me sentí desfavorecida por ser mujer.

¿Qué hará si se reabre el caso del helicóptero accidentado en Villastar, tras dictaminar el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que las familias de las víctimas no tuvieron un juicio justo?. ¿La Fiscalía volverá a pedir el archivo del proceso?

No nos consta ninguna notificación de la resolución del Tribunal de Estrasburgo. El proceso es del año 2011 y la resolución del archivo por inexistencia de imprudencia penal fue confirmado tanto en la Audiencia Provincial como en el Tribunal Constitucional.

¿Cómo explica que la provincia considerada más segura de España haya sido escenario de uno de los crímenes más atroces de los últimos años en el país, el de Igor el Ruso contra dos guardias civiles y un ganadero en Andorra?

Sí, es un crimen atroz, como otros tantos que lamentablemente se cometen en nuestro país, pero desconozco las razones de comisión de los asesinatos y de que se perpetrara en nuestra provincia.

¿Ha llegado el momento de ceder ese título a otras provincias?

No, nuestra provincia sigue siendo relativamente segura si nos comparamos con el nivel de delincuencia de otras zonas, al menos, las estadísticas, por más o menos fiables que sean, así lo reflejan.

¿La actuación de las Fuerzas de Seguridad para capturar a Igor el Ruso fue correcta? Diversas asociaciones lo cuestionan.

No me corresponde valorar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y menos aquí, al margen de un proceso. Si dentro de un proceso penal se cuestiona la actuación de algún miembro, se investigará.

El confinamiento en marzo por la covid bloqueó los Juzgados y obligó a aplazar el juicio contra Igor el Ruso. ¿Hay nueva fecha pasados casi 3 años del suceso?

El juicio por los tres asesinatos se está tramitando por el procedimiento del Tribunal de Jurado y no se ha llegado a señalar día para las sesiones del juicio oral.

Los juicios por agresión sexual, muchas veces a menores, copan el tablón de la Audiencia Provincial. ¿A qué se debe esta lacra social? ¿Cómo atajarla?

Ojalá estuviera en mi mano descubrir las causas de este incremento y más aún los mecanismos para evitarlo, pero mi función es ejercer la acción penal contra los autores y buscar la reparación del daño causado a la víctima. No obstante, desde mi experiencia profesional, creo que tiene mucho que ver el fácil acceso a las páginas de pornografía infantil, las comunicaciones a través de las redes sociales sin control adecuado, y por supuesto, la educación escolar, familiar y social.

Nació en Saldón (Teruel), con 10 vecinos, ¿Tuvo más dificultades para estudiar que sus compañeros de ciudades grandes?

Alguna más, sí. Cuando tenía 7 u 8 años, cerraron la escuela del pueblo y mis padres buscaron trabajo en Teruel (mi padre camionero y mi madre lo que ahora se llama empleada de hogar, antes, sirvienta). Aquí seguí mis estudios hasta que a los 18 años me trasladé a Zaragoza para estudiar Derecho, siempre con beca, y viviendo en pisos de alquiler con otras estudiantes, pues la economía familiar no daba para pagar una residencia, tampoco para los viajes del paso de ecuador y fin de carrera que obvié comunicar a mis padres. Pero a pesar de las limitaciones, me sentí muy satisfecha y feliz.

¿Por qué regresó a Teruel para ejercer su trabajo? No es lo más común.

Pesó mucho el amor a mi tierra y mis raíces y, por qué no decirlo, el deseo de tener cerca a mis padres, más ahora que se van haciendo mayores, y a los que tengo mucho que agradecer, no solo por los valores que me han inculcado con su ejemplo y su bondad, sino también por sus múltiples desvelos y sacrificios.

La despoblación juega a favor del delincuente. La muerte a golpes de un comerciante de Fuentes Claras en 2015 ocurrió la madrugada del domingo y nadie descubrió el cadáver hasta el lunes, cuando dos de los autores ya habían huido del país. ¿Habría que recuperar la presencia de la Guardia Civil en pueblos pequeños?

Por supuesto, sería deseable y aconsejable aumentar su presencia en más poblaciones, pero no es competencia del Ministerio Fiscal la creación de nuevos cuarteles en nuestros pueblos.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel es una de las más activas del país. ¿Seguirá potenciándola para que los delitos medioambientales no pasen desapercibidos en una provincia muy vacía?

Sí, es una de las más activas, gracias a la labor del fiscal delegado de Medio Ambiente en Teruel. No necesita mayor potenciación, sé que tanto por la Fiscalía de Sala como por el fiscal delegado la dedicación y concienciación, en particular, en el ámbito jurídico-penal, por la protección del medio ambiente, es notable y destacada.