Teruel Existe pide que los beneficios de los parques solares y eólicos se queden en el territorio

El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha reivindicado que se regulen los beneficios que las empresas de producción de energías renovables deben destinar al territorio en el que instalan sus parques eólicos o solares. Guitarte, que ha intervenido en el pleno del Congreso con motivo de la aprobación de un Real Decreto por el que se establecen medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, ha dicho que no vale el pago de un simple canon a los propietarios de los terrenos o a los municipios y ha destacado que en otros países la repercusión económica del sector en los pueblos es mucho más elevada que en España.

El político ha valorado positivamente las medidas urgentes y la aceleración de plazos para que la transformación energética del país se convierta en una herramienta para salir de la crisis, pero ha advertido de que las energías renovables no deben tener un carácter "extractivo" en el territorio en el que se producen. Guitarte ha añadido que, de no reglamentar las ganancias que deben obtener los pueblos, existe el peligro de que el medio rural se convierta en un mero suministrador de energía soportando actividades que las ciudades no quieren. Ha recordado que "el mismo vicio" se ha producido históricamente con la extracción de carbón, hierro u otras materias primas.

"Hay unos valores de sol y de viento que son patrimonio del suelo; son de todos", ha subrayado. "Hemos de generar desarrollo competitivo en todo el territorio", ha dicho.

El diputado de Teruel Existe ha recordado que el pasado 30 de junio se cerró la central térmica de Andorra sin que haya llegado todavía un convenio de transición justa que permita recupera el empleo y el Producto Interior Bruto (PIB) perdidos en la comarca con la clausura de la planta.