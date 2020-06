El Ayuntamiento de Teruel concederá más espacio público a las terrazas de los bares a fin de que los clientes que ocupen las mesas y sillas allí instaladas puedan guardar los dos metros de distancia de seguridad que impone la lucha contra la pandemia por coronavirus. Así lo explicó este miércoles la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, quien, no obstante, aseguró que esta medida no supondrá en ningún caso cortar calles al tráfico, recortar plazas de aparcamiento o suprimir zonas reservadas para carga y descarga.

Buj advirtió a los hosteleros de que podrán ampliar sus terrazas "siempre que sea posible", pues en caso de que el recrecimiento afecte a elementos urbanos necesarios para el buen funcionamiento de la ciudad, no se permitirá. La alcaldesa aclaró que los propietarios de los bares tendrán que solicitar la ampliación al Ayuntamiento presentando un plano con la posible distribución de las mesas.

Emma Buj no ocultó que, hasta ahora, el Ayuntamiento ha sido reticente al aumento del espacio para terrazas en beneficio del tránsito peatonal. Sin embargo, el próximo lunes Teruel podría entrar en la fase tres de la desescalada, lo que permitirá a los bares y cafeterías abrir sus terrazas al 75% de su capacidad –actualmente funcionan al 50%–. Para la alcaldesa, muchos establecimientos no podrán sacar a la calle el 75% de sus mesas si no disponen de más espacio.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de la provincia de Teruel, Juan Ciércoles, consideró "positiva" la postura del Ayuntamiento, pero matizó que "ese guiño llega tarde". El representante del sector de la hostelería turolense recordó que la concesión de más espacio a las terrazas ha sido una realidad en otras ciudades durante las fases uno y dos del desconfinamiento, mientras que en la capital provincial "los negocios lo han tenido mucho más difícil para subsistir".

Ciércoles pidió "ayuda para el sector" porque "hay que rescatar de los Ertes a cuanta más gente sea posible y eso solo se consigue haciendo que los negocios funcionen y sean rentables". El presidente provincial de los hosteleros reclamó también "facilidades" para que los establecimientos de ocio nocturno puedan reabrir pronto sus puertas, ya que todavía las tienen cerradas debido a la pandemia.